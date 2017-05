Para Máximo Kirchner es "bueno que haya PASO y que todos compitan"

Al mismo tiempo, no confirmó que su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, vaya a ser candidata en octubre

El diputado nacional Máximo Kirchner avaló hoy que haya una interna dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires al asegurar que "es bueno que haya PASO y que todos compitan".

En ese marco, evitó confirmar si su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, vaya a ser candidata en los comicios legislativos, y negó que su gira por Europa sea para hacer campaña.

"Me parece bien que hagan una campaña, que haya PASO y que todos compitan, que la gente en el cuarto oscuro elija la herramienta más segura a sus intereses y no que sufran defecciones como hemos sufrido desde 2015 en adelante, cuando Cristina dejó la Casa Rosada", aseveró el referente de La Cámpora en alusión a los legisladores que, tras ser elegidos en la boleta del kirchnerismo dejaron ese bloque en el Congreso.

En declaraciones a la prensa, el diputado también dijo que le parece "bien" y que es "saludable" que Alberto Fernández, jefe de Gabinete durante la presidencia de su padre, Néstor Kirchner, se sume como jefe de campaña del espacio que conduce Florencio Randazzo. "Estaba en el Frente Renovador, me parece muy bien que se sume a ser jefe de campaña de una campaña que no sé si empezó o no. Me parece saludable que se expresen todos siempre, nosotros estamos abiertos", sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que finalmente haya unidad en el justicialismo bonaerense, Kirchner sostuvo que ellos vienen trabajando "en ese sentido", aunque aclaró que esa unidad tiene que ser "en función de proteger los intereses del común y promover avances".

Por último, evitó confirmar si Cristina Kichner será candidata finalmente y negó que su viaje reciente por Europa sea para "hacer campaña". "No sé, es algo que no te puedo responder. Ella, en su momento, lo comunicará. Pero no está de campaña en Europa, no sería conocerla, en ese sentido. La relevancia propia que tiene la figura de Cristina a nivel internacional es también porque tenemos un Presidente que entiende muy poco de política internacional", concluyó.