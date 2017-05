"Scioli me pidió que abortara y me tuvo encerrada tres meses en La Ñata"

La modelo Gisela Berger, ex pareja del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, acusó hoy al también ex candidato presidencial de haberla tenido "prácticamente encerrada tres meses" en su quinta Villa La Ñata, tratando de convencerla de que abortara, a la vez que recalcó que él quería a su "bebé muerto".

La joven de 28 años, ex bailarina de "ShowMatch", incluso dijo que llegó a estar "bastante anémica" porque el ex gobernador kirchnerista "no" la "dejaba" ni "ir a un lugar" a hacerse "análisis" y puntualizó que, no bien Scioli accedió a que le hicieran estudios, le tuvieron que aplicar "20 inyecciones de hierro".

La modelo, además, aseguró que cuando el ex candidato presidencial le pedía telefónicamente que abortara, la "llamaba por otra vía, no por la común", para evitar eventuales "escuchas".

Berger, asimismo, aseguró "no" querer "hacer nada" político con el asunto, "ni para un lado ni para el otro", y sostuvo que tomó contacto con la prensa con su caso porque "estalló" de furia cuando vio anoche por televisión al ex candidato presidencial revelar el embarazo "como si fuera el papá feliz".

"Estoy pasando tres meses completamente angustiantes, complicados, estando completamente sola, que hasta puede ser un daño psicológico para una persona. Prácticamente encerrada en un lugar (por Villa La Ñata) en donde... sumado a todas las cosas que me pasaron con él, de todos los sinónimos de la palabra aborto que se hablaron durante este tiempo", dijo la modelo.

Berger, cuando un periodista del canal A24 le dijo que Scioli podía llegar a manifestar a la prensa que no era cierta su denuncia, replicó: "¿Cómo que Daniel nunca me planteó que yo termine con el embarazo? Entonces, mirá lo que te digo, para que lo tengas en cuenta: bebé muerto, bebé muerto".

"La gente tiene que ir con la verdad y dejar de seguir mintiendo: eso es bebé muerto", completó.

La joven contó que, "en un momento en el que estaba en La Ñata, donde no salía demasiado y estaba con síntomas y no muy bien", ella "necesitaba" hacerse "análisis".

"No me sentía bien y era todo un tema porque, para hacerme los análisis, (Scioli) no me dejaba ir a un lugar. Hasta que consiguieron una persona de confianza. Me hicieron los análisis y estaba bastante anémica", relató.

Y amplió: "Después de eso, me dieron 20 inyecciones de hierro para levantar la anemia; yo estaba sin fuerzas. Si yo no decía que me hicieran análisis, nadie me hacía análisis".

"Son los primeros tres meses más importantes de un embarazo y son los tres meses peores de mi vida", enfatizó y confirmó que dejó la quinta del ex gobernador bonaerense hace unos días, tras enterarse de una presunta infidelidad de Scioli.

La joven, oriunda de Córdoba, detalló que el ex candidato presidencial le "pidió perdón" por ese supuesto hecho "a través de unos mensaje de texto y nada más".

"Yo llegué a casa (en la Capital Federal); tenía calambres en la panza y estaba sola, porque yo vivo sola en (la Ciudad de) Buenos Aires. Toda mi familia está en Córdoba. El dice ayer la noticia (por televisión) y mi familia no sabía", contó.

Anoche, en diálogo por canal A24 con el periodista Jorge Rial, Scioli expresó: "Gisela está embarazada y voy a ser papá a los 60 años".

La joven, esta mañana, manifestó: "Hoy, me levanté re temprano a tratar de explicar a mi familia en Córdoba, porque mi familia no sabía todavía. Porque, si Daniel me dice 'no digas', no lo digo. Soy una persona que estalló".

"Ayer él, cuando habla en lo de Jorge, lo que menos habla es de eso y, directamente, sale con esta noticia como si fuera el papá feliz", dijo, para asegurar por último que eso fue lo que la llevó a denunciar anoche a la prensa que el ex candidato presidencial le pidió que abortara.