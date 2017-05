Gago estará en el Superclásico

El mediocampista y capitán de Boca Juniors, Fernando Gago, trabajó hoy diferenciado en el Complejo Pedro Pompilio, pero jugará el próximo domingo a las 17 el superclásico frente a River Plate, en La Bombonera, por la 24ta. fecha del Campeonato de Primera División.

Gago, de 31 años, jugó y fue figura hace 15 días en la goleada sobre Arsenal de Sarandí por 3-0, de local, tras tres semanas de inactividad por un desgarro en el recto anterior derecho.

Por tal motivo, el cuerpo técnico decidió "cuidarlo y no exigirlo", de cara al trascendental partido que jugará el líder del certamen con 49 puntos ante su clásico rival, que está a siete puntos, pero con un encuentro pendiente.

De hecho, el técnico Guillermo Barros Schelotto hizo esto durante toda la semana, ya que el martes preservó al volante Pablo Pérez, al zaguero central Santiago Vergini y al delantero y goleador Darío Benedetto y ayer hizo lo propio con el otro marcador central Juan Insaurralde. Más allá de esto, los cuatro futbolistas serán titulares frente a River.

En consecuencia, el equipo será Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Frank Fabra; Pérez, Gago y Rodrigo Bentancur (luego se irá a Corea del Sur para jugar el Mundial Sub 20 con el seleccionado de Uruguay); Cristian Pavón, Benedetto y Ricardo Centurión.

Pero aún no está confirmado, porque el mellizo Guillermo no realizó todavía una práctica de fútbol formal en estos días.

A partir de esto, en las últimas horas se generó el rumor de que Jonathan Silva reemplazaría al colombiano Fabra para darle más marca a la defensa, que en los últimos tres partidos ganó en solidez ya que no sufrió goles. Pero es una especulación.

Tal vez mañana Guillermo, para su quincuagésimo encuentro como entrenador de Boca, confirme en la conferencia de prensa a los mismos once jugadores (sería la primera vez desde que asumió) que vienen de igualar sin goles frente a Estudiantes, en La Plata, en la fecha pasada.

El plantel realizará mañana a las 9.30 una nueva práctica en el complejo Pedro Pompilio y luego el entrenador hablará con los periodistas.

Mientras que el sábado, tras el almuerzo en el club, los futbolistas quedarán concentrados en el hotel Madero, con miras al duelo con River.

En tanto aún no se definió el criterio para el otorgamiento de entradas para los socios para el superclásico, tal como lo reveló hoy el vicepresidente Horacio Paolini y tampoco si se le aplicará o no el derecho de admisión a Mauro Martín, ex jefe de la barra brava de Boca.