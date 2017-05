Graciela Ocaña confirmó que se sumará a Cambiemos

La funcionaria declaró al respecto tras una reunión con Mauricio Macri en la Casa Rosada

El presidente Mauricio Macri recibió este mediodía en la Casa Rosada a la legisladora porteña por el partido Confianza Pública, Graciela Ocaña, y aunque la ex dirigente del ARI y ex titular del PAMI, dijo que en el encuentro "no se habló" de su candidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, confirmó que aceptó "la invitación a integrar" la alianza oficialista "Cambiemos".

"La verdad es que somos personas que compartimos valores, principios, más allá de diferencias políticas menores, hemos dado muchas batallas, básicamente para encontrar consensos para mejorar leyes, políticas y articular mejor la Ciudad con la Legislatura", señaló Ocaña en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Al término del encuentro que se realizó en el despacho presidencial de Macri con la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Ocaña confirmó que aceptó "esta invitación que le hacen a (su partido político) Confianza Pública, el partido que yo presido, para integrar (la alianza del gobierno nacional) Cambiemos".

Sin embargo, Ocaña aseguró que en la conversación con Macri "no hablamos de mi candidatura" sino de "mejorar políticas públicas y proyectos legislativos" que le presentó para la tercera edad.

"Yo podría ser candidata, pero no estuvimos hablando de candidaturas", insistió Ocaña al ser consultada sobre las versiones sobre un ofrecimiento de Vidal para que integre la lista de diputados nacionales de Cambiemos en octubre por la provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron anoche fuentes del oficialismo a DyN, Ocaña será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en la lista que ya comenzó a armar Cambiemos para las PASO de agosto.