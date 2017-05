Asaltaron a una funcionaria provincial, la tomaron de los pelos y la golpearon

Fue ayer al mediodía. La mujer trabaja en la Contaduría General. Actuaron patachorros

| Publicado en Edición Impresa

Una funcionaria de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires ingresó ayer al mediodía a su chalet de Barrio Norte. Llegó a bordo de en una camioneta, que dejó estacionada en la puerta.

En ese momento, no notó nada extraño. Todo estaba en su lugar; en perfecto orden.

Sin embargo, 30 minutos después un extraño ruido vino a romper cualquier situación de normalidad.

Eran dos delincuentes que, de una forma que todavía no se pudo esclarecer, habían logrado vulnerar una puerta de rejas y después, directamente, entraron a las patadas al interior de la propiedad.

El hecho ocurrió en la calle 11 entre 38 y 39 y la damnificada fue identificada como Marta Molinari.

Se supo que pasaron segundos entre que sintió el estruendo y vio de frente a dos desconocidos.

Ocasionales testigos contaron que se trataría de personas de unos 35 años, las cuales permanecieron junto a Molinari durante poco menos de una hora.

En esas circunstancias, hubo amenazas, tironeos del pelo y hasta golpes, “pero leves”, según admitió la mujer en diálogo con este diario.

“TE MATO”

Cuando al comenzar la tarde de ayer EL DIA llegó a ese domicilio, Molinari todavía se encontraba conmocionada por el traumático episodio que le había tocado padecer.

Igualmente, aceptó responder algunas preguntas y brindó detalles sobre este nuevo episodio de inseguridad en esa zona de la Ciudad, donde se vienen escuchando fuertes reclamos por mayor presencia policial (ver aparte).

En tal sentido, Marta dio a conocer que “llegué a las 12 y cuando ya estaba dentro de casa, escuché un estruendo tremendo”. Luego de unos instantes de desconcierto, la mujer se llevó la terrible sorpresa de que dos delincuentes -a cara descubierta- se habían colado en su chalet.

“El ruido que sentí era porque los ladrones abrieron de una violenta patada una puerta de vidrio que comunica con el interior de la vivienda. Pero lo que no me explico todavía es cómo pudieron entrar por el portón de reja del frente. Salvo que haya quedado no cerrado del todo”, conjeturó.

Con movimientos precisos y portando cada uno un arma de fuego, los intrusos rápidamente ejecutaron la primera parte de su plan. Y al respecto, Molinari hizo saber que “me agarraron del pelo, me golpearon sin mucha violencia y me ataron en el sector donde tengo mi escritorio. Y en más de una ocasión me dijeron cosas como `decí dónde está el dinero`, `dame las joyas´ o `te mato`. Demostraban manejarse normalmente. Tenían todo muy en claro”.

La funcionaria hizo saber que poco antes de que decidieran irse de su vivienda, uno de los atacantes le dijo a su cómplice “vamos, vamos, que estamos tardando mucho”.

Al ser consultada sobre los objetos que le sacaron de su vivienda, informó que “se fueron con dinero (evitó precisar la cantidad) y algunos elementos de valor, entre los que creí que estaba mi celular. Pero (el aparato) después apareció tirado en el piso del comedor”.

SE HABIA MUDADO POR La inseguridad

Por último, Marta reflexionó que “pensar que me mudé a este barrio en el año 2004 para escapar de la inseguridad, ya que en la vivienda en la que vivía antes en Gonnet me habían asaltado. Y ahora volvió a pasarme lo mismo”.

Por este caso tomó intervención la comisaría segunda, donde se inició una causa por “robo calificado”, previa actuación en la escena de un grupo de agentes del Comando de Patrulla La Plata. Todo con conocimiento de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial local.

Si los asaltantes se movilizaban en un rodado o, simplemente lo hacían caminando, es algo que anoche todavía intentaban determinar los pesquisas.

Para eso, buscaban recabar información entre los frentistas de la cuadra y chequeaban en cámaras de monitoreo, tanto públicas como particulares, si existían imágenes de los delincuentes en plena fuga.