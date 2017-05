Lula declaró cinco horas ante el juez Moro por corrupción

| Publicado en Edición Impresa

CURITIBA.- “Estoy vivo y preparándome para volver a ser candidato a la Presidencia de la República”, afirmó ayer el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un breve discurso pronunciado ante miles de simpatizantes tras declarar como imputado por corrupción.

Lula prestó declaración durante cinco horas ante el juez Sergio Moro en los juzgados federales de Curitiba (sur de Brasil) por la supuesta propiedad de un lujoso departamento en el balneario paulista de Guarujá que figura en los registros a nombre de la constructora OAS. Sin embargo, según la acusación, el verdadero propietario sería Lula, que lo habría recibido a cambio de “favores” hechos desde el poder a esa constructora, una de las implicadas en la monumental red de corrupción de Petrobras que investiga el juez Moro.

Al término de la declaración, Lula se dirigió a una céntrica plaza de la ciudad donde miles de simpatizantes aguardaban para expresar su respaldo y solidaridad con el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT). “Estoy con más ganas que nunca (de ser candidato)”, insistió Lula, acompañado por la ex presidenta Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política, destituida por el Congreso hace un año. “Si la élite brasileña no sabe arreglar este país, entonces un metalúrgico con estudios primarios va a hacerlo”, agregó. Lula reivindicó su inocencia, como hizo también en su declaración ante el juez, y pidió “respeto”. “Quiero ser juzgado con pruebas”, agregó. “Nunca antes en la historia de Brasil alguien fue tan perseguido y masacrado”, denunció el ex mandatario (2003-2010).