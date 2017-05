Trump se reunió con el canciller ruso, tras echar al jefe del FBI

El mandatario busca reforzar los lazos con el Kremlin. Dijo que le “agradecerán” haber despedido a Comey

WASHINGTON.- El presidente de EE UU, Donald Trump, recibió ayer al canciller ruso, Serguei Lavrov, en su reunión de mayor nivel con un funcionario de ese país desde que asumió y un día después de haber echado al jefe del FBI, James Comey, que investigaba los presuntos lazos entre Moscú y el equipo de campaña del mandatario. Lavrov no esquivó la polémica y en un claro desafío a los políticos y analistas que acusan a Trump de esconder sus vínculos secretos con el Kremlin, aseguró que es “humillante” para la sociedad de EE UU pensar que un país extranjero pueda controlar la situación política en Washington,

Tras una reunión de 40 minutos, Trump apareció en la sala de prensa junto al ex secretario de Estado Henry Kissinger, ante la sorpresa de los periodistas que esperaban encontrarse con Lavrov y el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, quienes ya se habían retirado de la Casa Blanca. En unas breves declaraciones, Trump dijo que la decisión de despedir al ex director del FBI no afectó la reunión con el diplomático ruso, a la cual calificó de “muy buena”. No brindó más detalles.

Más tarde, el mandatario contó que exigió a Moscú que se esfuerce más para frenar al gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, y para trabajar hacia una salida del conflicto en Siria, eje central del encuentro, informó la Casa Blanca. Además, expresó su deseo de “construir una mejor relación” entre los dos países, luego de que la escalada de tensión tras el ataque de EE UU a una base aérea siria en abril pasado, el primero de Washington dirigido contra el Ejército sirio. Lavrov, que evitó el contacto con la prensa al entrar y salir de la Casa Blanca, eligió dar una rueda de prensa desde la embajada rusa en Washington. Allí aseguró que la relación con EE UU está “libre de ideologías” y que el flamante gobierno norteamericano está formado por “hombres de negocios” capaces de trabajar para resolver problemas con Moscú.