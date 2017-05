“Hay que ganar el torneo lo antes posible”, dijo Gago

El volante remarcó la importancia de vencer en el Superclásico

El mediocampista Fernando Gago, capitán de Boca Juniors, remarcó la “importancia” de derrotar el próximo domingo en el Superclásico a River Plate, por la 24ta, fecha en La Bombonera, y sostuvo que su equipo “tiene que ganar el título lo antes posible”.

“Es un partido aparte, especial, que te marca desde lo emocional. Si lo ganas la cabeza te empieza a funcionar de otra manera. Por eso es importante sumar todo de acá hasta el final. Hay que ganar el torneo lo antes posible”, aseguró Gago durante la rueda de prensa en Casa Amarilla, tras el entrenamiento matutino.

“El resultado, por supuesto, importa mucho en lo anímico. Igualmente después quedarán mucha fechas para el final del campeonato”, agregó el volante.

“Es la clase de partidos donde la gente recuerda más si ganás o perdés que el funcionamiento del equipo. Por eso hay que ganar”, reiteró.

Gago, jugador surgido de las inferiores del club “xeneize”, afirmó que “hicimos muy buenos partidos, por eso vamos primeros. De acá hasta el final tenemos que evitar cometer errores mínimos, que son los que te hacen perder los encuentros”, explicó.

“Es lógico que (Marcelo) Gallardo dijera que Boca es el candidato a ser campeón porque vamos primeros y todo depende de nosotros. Si no cometemos errores y seguimos sumando puntos nos quedaremos con el título”, vaticinó.

Gago, quien en el último partido en La Bombonera, donde Boca goleó a Arsenal de Sarandí por 3-0, se fue de la cancha ovacionado, aclaró que no le gusta que lo clasifiquen como “referente”, más allá de serlo por pasado y presente.

“No me gusta esa palabra. Sí que me aplaudan, lógico. No voy a olvidarme jamás de cómo me despidieron contra Arsenal”, recordó.

El volante central, nacido hace 31 años en Ciudadela, también se refirió sobre los cánticos racistas que recibió el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra el pasado sábado en el empate sin goles frente a Estudiantes, en La Plata.

“Me dolió mucho lo que le pasó. Me acerqué al árbitro (Silvio Trucco) tres o cuatro veces y le dije lo que pasaba. Pero no detuvo el partido. Es una pena que sigan ocurriendo estas cosas en el fútbol”, finalizó Gago.

Previamente el plantel de Boca se entrenó a puertas cerradas en el complejo Pedro Pompilio, de cara al cruce contra River.

El director técnico Guillermo Barros Schelotto dispuso una serie de trabajos tácticos defensivos y más allá de que aún no definió a los once titulares seguramente repetirá a los mismos que igualaron ante Estudiantes. Es decir que Boca formará con Rossi; Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Fabra; Pablo Pérez, Gago y Bentancur; Pavón, Benedetto y Centurión.

BARRAS PIDEN VOLVER

Mauro Martín y otro barrabrava de Boca le pidieron a la Justicia que les levante la prohibición de concurrir a estadios dispuesta por la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Martín, uno de los líderes de “La 12”, y Elías “Hulk” Aballay presentaron sendas acciones de amparo, que quedaron radicadas ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo federal número cuatro, a cargo de la jueza Rita Ailán. Patrocinados por los abogados Rodrigo González y Horacio Rivero, los barras de Boca pidieron, además, la “inconstitucionalidad” de la norma que facultó a la autoridad administrativa a restringirles el acceso a las canchas. “Afecta gravemente mi libertad individual, mi derecho a acceder al club del cual soy socio, el principio de inocencia, de legalidad y de defensa en juicio, toda vez que el derecho de admisión, en los términos en los que ha sido en los que ha sido aplicado resulta manifiestamente ilegal y arbitrario, y restringe derechos explícita e implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional”, sostuvo Mauro Martín en su presentación.