Nicole Neumann habló de su separación de Cubero

Tras la confirmación de su separación de Fabián Cubero, Nicole Neumann decidió hablar y referirse a los rumores de una supuesta infidelidad con el manager de futbolistas Pablo Cosentino.

Una de las versiones que circularon fue que la modelo viajó a Europa con un pasaje pagado por Cosentino, algo que ella lo negó rotundamente. “El pasaje me lo pagó mi papá. Es cierto que pasé un día por Milán y después seguí a Estocolmo. Mi papá me invitó porque me vio mal por la separación y quería que estuviera con él”, detalló.

Por otra parte, Neumann expresó: “Perdón. Sólo lo que bien dijo Fabián es que estamos separados hace un mes. Pero todavía no hablamos con las chiquitas por eso no lo oficializamos. Claramente esta situación nos fuerza a hacerlo de forma inmediata antes de que les llegue por otro lado. Como familia más allá de todo, estamos muy unidos y todas las versiones ajenas a esto son falsas”.