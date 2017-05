¿Lanzó la campaña?

| Publicado en Edición Impresa

Daniel Scioli no evitó en la entrevista mencionar la política en medio de su relato sobre la paternidad, en lo que muchos leyeron como un lanzamiento de campaña. “Esto me da muchas razones para luchar por un país mejor. Me exige renovarme, te da una pasión mayor y una responsabilidad mayor”, aseguró.

El político recordó que en su vida ha recibido “muchos golpes, y eso te sensibiliza”, y continuó con un deseo: “Ojalá que Dios me ilumine para ser un buen padre”.

Por otra parte, confesó haber “descuidado afectos” por la “pasión” con la que encabezó su carrera deportiva y política, y dijo que en este año “sin responsabilidades” pudo disfrutar más de sus nietos, de su yerno y de su hija, Lorena, a quien reconoció cuando era una adolescente.

Consultado por Rial sobre a quién le había contado la noticia, fue contundente: “A quien le tenía que contar”. Así, no hizo referencias a Karina, su ex mujer, con quien no tuvo hijos, a pesar de los intentos de la ex modelo y empresaria por cumplir su deseo, y quien, cansada de los tratamientos fallidos, desistió a los 47 años. “Sentí que ya estaba bien, que tenía que cerrar esa etapa”, dijo la rubia en 2015.