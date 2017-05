Torres sobre el 2x1: “hay un umbral que la sociedad argentina no está dispuesta a atravesar”

El diputado provincial manifestó que “causó sorpresa el fallo de la Corte” ya que se produjo justo cuando el asesinato de MIcaela había puesto en discusión el acortamiento de penas

Tras haber participado de la marcha que se realizó este miércoles en Plaza de Mayo en repudio al fallo del 2x1 emitido por la Corte Suprema de Justicia, el diputado provincial Marcelo Torres destacó en referencia a esta decisión que “hay un umbral que la sociedad argentina no está dispuesta a atravesar”.

Destacó que la decisión adoptada por el máximo organismo judicial de la Argentina, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, causó sorpresa ya que en simultáneo se había originado, a partir del asesinato de Micaela García, una discusión por los beneficios carcelarios que recibían los presos tales como salidas transitorias o libertad condicional.

“Sorprendió y cuesta entender cuál es la profundidad de esta decisión (por el 2x1), sobre todo porque se que viene discutiendo el tema del acortamiento de la penas, a partir del caso de violación y muerte que sufrió Micaela en Entre Ríos, y la permisividad muchas veces de la justicia” destacó. Añadió que en la decisión de la Corte par el caso Muiña se debería haber tenido en cuenta ese debate ya que “estamos hablando de desaparición de personas, secuestro de bebés, tortura: delitos de lesa humanidad”.

Si bien se lamentó por la emisión del fallo del 2x1, valoró la actitud que tuvo la sociedad en salir a poner freno al avance de este fallo como precedente. “Creo que volvió a quedar en evidencia que hay un umbral que la sociedad argentina no está dispuesta a atravesar. Y es una construcción colectiva” sentenció.

En otro tramo de la entrevista se refirió al caso en particular y criticó también la mirada jurídica que tuvieron los jueces que votaron a favor, ya que “el caso de Luis Muiña, , involucrado en la desaparición de personas del Hospital Posadas en plena dictadura, no tiene contemporaneidad con el 2x1 y además no estuvo detenido en la época en la que estuvo vigente la ley ni cometió el delito del que se lo acusa en ese momento”.

En este sentido apuntó que “El fallo de la Corte no sólo es chocante desde el punto de vista de la permisividad y la reconexión que existe con lo peor de la historia argentina sino que además no tiene una conexión con lo institucional ni con lo jurídico”.

También expresó su admiración por el consenso, que según sus punto de vista, ha logrado alcanzar la sociedad argentina desde el punto de vista de los derechos humanos y el sostenimiento de la democracia.

“He recorrido recientemente Chile y me he entrevistado con especialistas en salud, específicamente con profesionales que trabajan con cannabis medicinal y he visto que el nivel de desarrollo que tienen los chilenos en este ámbito es un escándalo mientras en la Argentina recién se ha aprobado la ley. Como estas, hay muchas cosas de las que podemos quejarnos de nuestro andamiaje institucional pero hay un consenso colectivo desde el año 1983 a esta parte en la sociedad que se le impone a la agenda de la política que es el sostenimiento de la democracia como único sistema posible y deseable para gobernar”.

Además remarcó el papel que han tenido las instituciones que, pese a los distintos escollos que han tenido a través de los años, siguieron apostando a la justicia. “Los organismos de Derechos Humanos han tenido la sabiduría histórica de no recurrir al ojo por ojo sino de apostar a los tiempos de la justicia incluso cuando vino la ley de Obediencia debida y punto final y el indulto de Menem, siguieron por el mismo camino. Eso es único. Nos podemos quejar de miles de cosas de nuestro sistema democrático menos de esto”.