Abogado presentó un amparo para pedir que la Justicia laboral "funcione" 

El dr. Carlos Carrasco Quintana, abogado especialista en temas laborales, se refirió a la situación de la justicia laboral en la Ciudad y brindó detalles del recurso de amparo que presentó ante la justicia para que se designen jueces a los tribunales laborales y de este modo lograr "que la Justicia funcione".

Al realizar un diagnóstico del estado de la Justicia en la Ciudad, el letrado señaló que antes de hacer un análisis se debe "diferenciar la justicia laboral de La Plata de la del resto de la Provincia ya que además de la juicios ordinarios, La Plata tiene a su cargo los juicios laborales del casi 100% de los empleados públicos bonaerenses".

Al respecto indicó que esta situación sumada a la postura del Gobierno provincial de no utilizar la conciliación como un método de resolución de conflictos laborales, acrecienta el número de causas en la justicia y complica aún más el funcionamiento.

"La Plata tiene un cliente que es el fisco de la Provincia o el juicio contra el fisco que hace que eso tenga más volumen pero que a su vez como el Fisco no concilia eso implica la toma de la vista de la causa y el dictado de sentencia. No existe la posibilidad de una conciliación. El Estado adoptó esa postura. Eso le ha generado a la Justicia platense una sobrecarga terrible" explicó.

Añadió que este no es el único problema que enfrenta la justicia laboral platense. A esta gran cantidad de casos y a la sólida postura del Fisco bonaerense se une la dificultad de que en dos de los cinco juzgados especializados que tiene La Plata, hacen falta jueces, una realidad que, según comentó, suele subsanarse con la buena voluntad de otros magistrados que prestan un servicio de auxilio y el conocimiento y la dedicación que ponen muchos funcionarios judiciales.

"En los últimos años ha tenido una enorme mejoría en cuanto al factor humano, no sólo en el tema de conocimiento si no también en el plano de la dedicación. Pero esto no basta porque pese a esta cualidades positivas, están sobrepasados" sostuvo en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .

Agregó que a eso se agrega circunstancias como la desintegración de los tribunales, que tornan aún más sombrío el panorama. “Los tribunales de trabajo son tribunales orales y para tomar la vista de causa tienen que estar los tres jueces. Hace mucho la corte dijo que la vista de causa con dos jueces es nula" remarcó.

Sobre esto último postuló que se puede entender que un magistrado pueda faltar a una audiencia por un tema personal y esta se suspenda, a pesar del trabajo que se realizó para la exposición y la predisposición de los testigos que debieron dejar de lado obligaciones personales. Pero indicó en la misma línea que hay otras situaciones como la falta de nombramientos de jueces que no son admisibles.

"Más allá de las circunstancias personales de una descompostura, lo digo así porque uno se prepara con mucho tiempo para la audiencia y además se debe tener en cuenta que los testigos tienen que dejar de trabajar y vienen de otros lugares, se pueden encontrar con este imponderable" dijo.





Y expuso "pero hay desintegraciones permanentes como es el caso del Tribunal de Trabajo Nº 4 que se encuentra con dos jueces desde hace más de dos años. El Tribunal de Trabajo Nº 2 está integrado por dos jueces titulares y uno suplente, lo que significa que está integrado anormalmente pero puede funcionar. Con esto no quiero decir que el Nº4 no funcione sino que por el contrario hacen lo imposible, por ejemplo yendo a buscar colegas a otros pisos para que el tribunal pueda operar".

Relató en la misma línea que "en el caso de que no se pueda conseguir a un magistrado que esté disponible justo en el momento en el que se lo requiere para asistir a la audiencia la misma se posterga. Pero eso no sería tan trágico si la audiencia no tardara dos meses en reanudarse".

Según señaló esta realidad lo empujó a presentar un recurso de amparo para pedir que se designen jueces a los tribunales que faltan y de este modo poder activar el mecanismo de la justicia.

"Desde hace mucho que la justicia laboral platense opera con cinco juzgados y se enfrenta a un panorama en el que el número de causas ha crecido por encima de lo esperado. No hay voluntad humana que pueda superar esto. A raíz de esta circunstancia y casi de forma solitaria, promoví un amparo que contempla un pedido de designación de jueces que tiene por objetivo que la Justicia funcione" precisó.