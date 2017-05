La NBA homenajeó a Ginóbili con un video

El bahiense Emanuel Ginóbili que milita en San Antonio Spurs, equipo que le gana a Houston Rockets 3-2 en la serie, fue homenajeado por la NBA con un video que muestra sus mejores jugadas.

Tras el último encuentro en el que 'Manu' tuvo su mayor cantidad de minutos en estos play offs al permanecer 31 minutos en cancha, lapso en el que convirtió 12 puntos, bajó 7 rebotes, entregó cinco asistencias, cometió una falta y colocó una tapa, la NBA decidió rendirle este homenaje.

Inspired by last night's SLAM, we look back at @ManuGinobili's BEST DUNKS from the #NBAPlayoffs! pic.twitter.com/2zDxiipzDb