Macron apuesta por caras nuevas para afrontar los comicios legislativos de junio

PARIS.- La República en Marcha (LRM), el partido del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, apuesta por caras desconocidas para las legislativas de junio, y aunque no integrará en sus listas al ex primer ministro socialista Manuel Valls, no le hará competencia en su circunscripción.

El secretario general de LRM, Richard Ferrand, fue interrogado con insistencia en una conferencia de prensa acerca de Valls, quien se ofreció el martes como candidato en la nueva agrupación de Macron en detrimento del Partido Socialista (PS), con el que fue hasta ahora alcalde, diputado, ministro y primer ministro. Incómodo por las continuas preguntas sobre el político de origen español, Ferrand comenzó por destacar que La República en Marcha no abrigaría a Valls porque incumplía uno de los requisitos que se han impuesto, al haber sido parlamentario en tres ocasiones. Sin embargo, en un gesto de condescendencia, aclaró que no se le hará competencia, lo que significa que LRM descarta presentar a otro candidato en la circunscripción del ex primer ministro, la de Essone (en la periferia sur de París). “No le cerramos la puerta en las narices a un antiguo primer ministro que quiere unirse a nosotros y ser útil”, afirmó el secretario general.

PLURALIDAD IDEOLOGICA

Ferrand se explayó sobre los criterios utilizados para armar las listas de aspirantes a diputados y aseguró que cumplen la regla de “la pluralidad” ideológica que prima en la formación.

Hasta el momento, eligieron a 428 candidatos -el más joven tiene 24 años y la más veterana 72- para las 577 bancas de la cámara, que se van a disputar en los comicios del 11 y del 18 de junio. Los restantes los anunciarán el próximo miércoles, cuando el Gobierno de Macron esté formado. Entre los ya conocidos hay 24 diputados socialistas salientes, y “numerosas” peticiones de otros fueron rechazadas.

Ferrand precisó que algunas de las candidaturas que faltan por adjudicar se podrán atribuir a diputados conservadores del partido Los Republicanos tentados por adherirse al proyecto presidencial. El 52% de los candidatos ya conocidos no tiene pasado político y el promedio de edad es de 46 años, frente a los 60 de la actual Asamblea Nacional.