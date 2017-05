Una galería céntrica, foco de preocupación vecinal

Está en 49 entre 4 y 5. Frentistas pidieron la clausura del lugar

| Publicado en Edición Impresa

En los últimos años una galería de 49 entre 4 y 5 se transformó en un foco de miedo y preocupación para vecinos y comerciantes de la zona. Aseguran que prácticamente ya no tiene uso comercial, que se juntan cuidacoches y que cuando cae la tarde se hace difícil pasar por la vereda.

Una vecina de la zona, que pidió por todos los medios resguardar su identidad, asegura que pidió la intervención de la policía, y de diferentes áreas de la Municipalidad. “Hasta ahora, prácticamente nadie se hizo cargo del tema y deslindaron responsabilidades”, contó la mujer, que lleva décadas en el barrio y observa con tristeza y preocupación el deterioro que genera en la cuadra la situación que atraviesa esa galería.

En el lugar se observa un cartel que dice que se alquilan habitaciones y precisamente eso es el disparador, entre otras razones, de la preocupación de los vecinos más antiguos de la zona: “la rotación de la gente que pasa por el lugar es constante y muchas veces, cuando hay un episodio de inseguridad los autores intentan buscar refugio en ese lugar”.

Otra mujer que habló con este diario remarcó que “en la vereda se puede ver que hay pis, desbordes cloacales, además se siente olor nauseabundo y ya resulta imposible pasar por ese lugar”.

La vecina pidió la “clausura del lugar. Llamé a Salud de la Municipalidad y me dijeron que eso era tema de Obras Particulares, y en esta oficina me respondieron que no tenían incumbencia con ese tema y me pidieron que presente una nota en Mesa de Entradas de la Municipalidad. En Control Ciudadano no me dieron respuestas tampoco, a pesar de los diferentes llamados que realicé”.

Ayer, una patrulla de Control Ciudadano de la Municipalidad hizo una inspección ocular del lugar y labró un acta de constatación.

Algunos comerciantes plantearon que “tenemos cierto perjuicio, porque la gente ya no quiere pasar por esta cuadra. Hace cerca de 20 años que dejó de funcionar como galería comercial y se transformó en cualquier cosa. Creemos que hay un encargado del lugar, pero no sabemos realmente a quien pertenece. Lo concreto es que estamos ante una situación en la que tanto la Municipalidad como la policía se tiran las responsabilidades y nadie se hace cargo”.

A pesar de que los funcionarios de Control Ciudadano municipal dijeron que no recibieron denuncias sobre la galería, ayer se realizó un operativo en el lugar, pasadas las 18.

Fuentes de la Comuna indicaron que “no se encontró nada extraño en el lugar, pero se harán relevamientos y en caso de encontrar situaciones que van en perjuicio de la higiene urbana o ruidos molestos se adoptarán las medidas de rigor en beneficio de los vecinos de la zona”.