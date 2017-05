La Justicia platense rechazó el pedido del 2x1 planteado por la defensa de Von Wernich

El fallo que rechaza el pedido de libertad condicional presentado por el ex capellán de la Policía Bonaerense fue dictado por Tribunal Oral Federal

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó hoy el pedido de libertad condicional solicitado por el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y que había solicitado la aplicación del beneficio del 2X1, informó a una fuente judicial. El fallo consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que durante su vigencia el ex capellán de la Policía Bonaerense no estuvo detenido, según argumentó el juez Juan Pablo Vega.

“La razón principal de ese cómputo especial está directamente asociada con el derecho de todo imputado a no permanecer detenido por un tiempo que no resulte razonable y de ser puesto en libertad si su situación no se resuelve en un lapso determinado”, consignó. Sin embargo, aclaró que en el caso de Von Wernich “la privación de libertad tuvo lugar mucho tiempo después de derogado el cómputo privilegiado”, por lo que no corresponde aplicarla. “Al momento de los hechos imputados no hubo detención ni existía tampoco el cómputo privilegiado y las detenciones se concretaron varios años después de la derogación de éste, por imperio de la ley 25.430”, graficó el magistrado.

En su fallo, Vega aclaró además que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia “sólo deciden en el caso concreto” y explicó que si bien “hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones ello se funda principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad de los magistrados que la componen y tiene por objeto evitar recursos inútiles”. Sin embargo, sostuvo que “esto no quita a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas, cuando a su juicio no sean conformes a los preceptos claros del derecho, porque ningún tribunal es infalible y no faltan precedentes de que aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos” .

“Se trata de no incurrir en el error de identificar la supremacía de la Corte con su infalibilidad, pues sus integrantes no tienen la pretensión de hallarse investidos de un don semejante”, graficó. La defensa de Von Wernich había pedido su libertad condicional teniendo en cuenta que se encuentra detenido desde 11 de julio de 2002, por lo que, a su criterio, el tiempo de encierro preventivo al que fue sometido cumple en exceso el plazo establecido en el artículo 13 del Código Penal.

Von Wernich, confesor del entones jede de la Policía Bonaerense, Ramón Camps fue condenado en el 2007 a "reclusión perpetua e inhabilitación perpetua" para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos "de lesa humanidad" en el marco del "genocidio" producido por la última dictadura militar. El Tribunal Oral número 1 de La Plata lo consideró "coautor" y "partícipe necesario" de 31 secuestros, 42 casos de torturas y siete homicidios ocurridos durante la última dictadura militar.