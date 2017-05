El Banco Crédito Provincial, el peor golpe

En 1911, las familias Falabella, Mendy, Mainero, Machi, Goenaga y Guzzetti fundaron el Banco de Crédito Provincial, el BCP, destinado a ser el más grande de los bancos platenses y el protagonista del más feroz y escandaloso de todos los derrumbes locales.

En los años de consolidación de la entidad, también pasaron por su directorio miembros de las familias Granitto, Daneri, Soncini, Betti, Luparia, Puyó, Ré y Rodrigo, entre otras. Pero en agosto de 1987 los platenses vendieron el banco y desembarcó la familia Trusso, con fuertes vínculos con la política y la Iglesia.

El jefe del clan, Francisco, había sido embajador ante el Vaticano durante el gobierno de Menem. Fueron sus hijos Francisco, Pablo y Miguel los que se hicieron cargo del manejo del BCP, junto con el empresario Renato Della Nogare.

Tras una década de un crecimiento vertiginoso que le imprimían los Trusso, el 20 de agosto de 1997 la Ciudad se vio conmovida por la noticia de que el BCP había sido suspendido por el Banco Central.

Fue el comienzo de un traumático proceso -que culminó en abril de 1999 con la quiebra de la entidad- y de un escándalo de proporciones descomunales.

Se abrieron causas penales en nuestra ciudad y en la capital federal por estafas y defraudaciones que fueron estimadas en 200 millones de dólares. El Central denunció el falso otorgamiento -a nombre de personas que no los pidieron ni los recibieron- de 21 mil créditos. Y la piedra angular del escándalo pasó por las operaciones off shore por las que se esfumaron íntegramente -porque esos depósitos, que iban a ser depositados en “paraísos fiscales”, no figuraban en ningún documento del Banco- los ahorros de 200 familias conocidas de la Ciudad. El Arzobispado porteño denunció que 700 mil dólares que había depositado en el BCP habían “desaparecido” y en ese marco, un alto dignatario de la Iglesia, monseñor Toledo, estuvo unos días detenido.

Pablo Trusso estuvo unos meses preso. También estuvo detenido el único platense que había quedado en el directorio, Granitto. Della Nogare, prófugo hasta el 2000 cuando fue encontrado por Interpol en España, recuperó la libertad en 2002. Francisco Trusso (h) también estuvo prófugo y fue detenido en San Pablo en 1999. Sentenciado a ocho años de prisión, en 2005 le redujeron la condena a cinco años. De cualquier modo, estaba excarcelado desde 2003.

Para la economía de la Ciudad, la caída del BCP fue un golpe atroz. El banco tenía 71 sucursales; mil empleados; 11.800 cuentas corrientes, 16.300 ahorristas en plazos fijos y 67.200 cajas de ahorro; depósitos totales por 410 millones de dólares.

Durante las largas semanas en que los fondos estuvieron absolutamente congelados, quedaron atrapados unos 150 millones de dólares que pertenecían a platenses, incluidos fondos de numerosas empresas para pagar sueldos y el dinero “diario” de centenares de pequeños y medianos comercios, además de la plata de los ahorristas. Al mes y medio de la suspensión, empezaron a devolver 1.000 pesos por cuenta y por persona.

En el medio, en mayo de 1998, abrió sus puertas el Mercobank, con parte de los activos y los pasivos del BCP. Su directorio estaba conformado por economistas vinculados a la política (Horacio Liendo hijo, Adolfo Sturzenegger y Ricardo Gutiérrez, además del empresario italiano y fuerte acreedor del BCP Francesco Confuorti). Recién entonces, a nueve meses del cierre, los ahorristas que tenían fondos garantizados (hasta 10 mil ó 20 mil pesos según los plazos) pudieron reencontrarse con su dinero, en un cronograma de devolución que se extendió por tres meses.

Al resto de los medianos inversores el nuevo banco les ofreció reintegrarles el 60% a cambio de que mantuvieran el dinero colocado en la entidad. Un grupo de grandes empresas que tenía colocaciones superiores a los 500 mil dólares “salvó” esos fondos capitalizándolos en acciones del nuevo banco. El Mercobank fue desguazado dos años y medio después entre 10 bancos que se quedaron con las sucursales, clientes incluidos.