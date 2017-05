"La Gata" Fernández rompió el silencio y habló de su salida de Estudiantes

En una entrevista que ofreció esta tarde a LA REDONDA 100.3, Gastón Fernández brindó detalles de los motivos que provocaron su salida de Estudiantes. Reveló que la decisión de que no pudiera continuar en el Club fue adoptada por el área de finanzas, específicamente por Di Bella y Ruso y descartó que el presidente haya conocido todos los detalles de la negociación.

"Voy a ser lo más sincero posible porque muchas veces el hincha de Estudiantes escucha de mi boca todo el amor que yo le tengo al Club. Sin embargo a veces parece que hago lo contrario a lo que digo. Quiero ser claro sobre mi situación y mi salida del club en su momento. Volví de Estados Unidos con la intención de quedarme y no irme más porque era una decisión también familiar" contó.

"A partir de ahí tuvimos un buen año en lo grupal, se consiguieron objetivos como clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana y creo que el nivel había sido aceptable y en su momento con la decisión de que estaba Mariano con el contrato para continuar" evaluó "la Gata".

Y completó "Realmente la gente de finanzas creyó que no era un buen momento para ofrecerme lo que yo estaba pidiendo, subestimaron esa decisión y apareció la oportunidad de irme a Universidad de Chile y traté de aceptar".

En la misma línea, el delantero señaló a Di Bella y Ruso como responsables directos de su salida de Estudiantes al manifestar que "gente de finanzas, hablo de Di Bella, de Ruso, que está atrás del escritorio y no conoce lo que un jugador puede dar o el compromiso que puede tener uno para rendir de la menor manera. A partir de ahí ellos tomaron la decisión de que yo no continuara en el club. Es clarito. Y tanto Sebastián como Agustín saben muy bien que mi situación es como la estoy contando".

Al ser consultado por la posibilidad de que la decisión haya tenido el aval del presidente, indicó que Juan Sebastián Verón no estaba en La Plata cuando se definió su situación contractual y que toda la negociación por su permanencia el mandatario pincharrata la vivió de lejos por lo que evaluó que "hay que ver que le contaron y que no".

"Yo me encontré a Sebastián en Miami, me lo crucé tres días después de haberme ido del club. Con él no había hablado así que le conté personalmente como había sido mi negociación con el club y el porqué de mi decisión. No estoy seguro de que Sebastián haya estado al tanto de mi negociación porque en todo momento la terminaron de definir ellos" precisó.

Y sostuvo "siempre estuve y estoy a disposición de Estudiantes. Así que desde el lado económico el club no tiene problemas conmigo. De hecho me fui y quedaron cuestiones que tengo que resolver todavía con el club que me fui hace un año y medio y no me fui porque siempre estoy a disposición del club y nunca le voy a querer generar un problema".

"Yo me fui por que en una negociación que arranca un día y termina tres meses por un diferencia que no cambia la ecuación del número final tardaron en resolver una situación que se resolvía en dos días y me tuvieron tres cuatro meses para tomar una decisión. Mi rendimiento en un momento empezó a llamar la atención en algunos clubes pero yo terminé desechando oportunidades en el fútbol argentino sólo por respetar a Estudiantes" explicó.

Sobre el final de la entrevista se refirió a la chance de poder regresar a Estudiantes cuando abra el mercado de pases en las próximas semanas. Al respecto aseguró que "ahora está difícil". Acabo de llegar hace un mes al club que hizo una inversión por mi y bueno el fútbol es día a día. Está por arrancar el torneo y veremos como me va y qué pensará el club de acá a diciembre. Ojalá me pueda ir bien pero Estudiantes siempre es una opción".