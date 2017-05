Con perfume de mujer

Tatiana Vera y Brenda Churín, jugadoras de vóley de Gimnasia y Estudiantes, respectivamente, visitaron la redacción de este diario y contaron sus expectativas de cara al partido en cancha de Quilmes

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIAN D’AMELIO

La cuenta regresiva para el clásico platense 158 de la Era Profesional ya se encuentra en marcha. Cada vez falta menos para que empiece a rodar la pelota en el césped de la cancha de Quilmes, que recibirá nuevamente un choque entre Estudiantes y Gimnasia. Son momentos de ansiedad para los hinchas de cada uno de los clubes, que esperan el encuentro de manera más que especial por lo que significa en la Ciudad.

Como ellos, muchos deportistas destacados de la Región están expectantes de lo que ocurrirá mañana, tales los casos de Tatiana Vera, que es fanática de Gimnasia y Brenda Churín, de Estudiantes. Aunque con la particularidad de que ambas juegan en los equipos de vóley de cada institución, que actualmente se encuentran participando en la División de Honor del torneo Metropolitano.

Las dos visitaron la redacción de este diario y empezaron a palpitar el gran choque.

Vera lleva “tatuada” la camiseta albiazul, ya que es una “furiosa” hincha tripera.

“En casa todos somos de Gimnasia. Esperamos con muchas ganas el clásico y en particular este del sábado (por mañana), porque lo tenemos que ganar como sea”, comentó la armadora de Las Lobas, en el inicio del mano a mano con este medio.

Churín, en tanto, es la sobrina del otrora centrodelantero albirrojo, Martín Fúriga, quien una vez que colgó los botines se distanció del ambiente del fútbol para dedicarse a otra tarea particular en el ámbito laboral. Y tiene un profundo sentido de pertenencia en el Pincha.

“Tengo el honor de ser socia al minuto de Estudiantes. Además, ni bien nací mi papá (Pablo Churín, ex jugador de vóley de Universitario) y mi tío (se refiere a Fúriga) me compraron la camiseta y todas cosas con un distintivo en común: el rojo y blanco. Por eso aparezco en todas las fotos de recién nacida con los colores del Pincha”, subrayó la punta del equipo de vóley que dirige Marita Paredes.

SIN VISITANTES

Al ser visitantes, no podrán concurrir a la cancha los simpatizantes de Gimnasia por una disposición de los organismos de seguridad deportiva. En tal sentido, a Vera no le quedará otra que mirarlo por televisión.

“Seguramente vamos a almorzar temprano para después ponernos toda la familia frente a la tele en casa. No es lo mismo, porque en la cancha se vive de otra manera. La pasión se siente de otra manera, pero no queda otra. Es una pena que no puedan ir los visitantes a la cancha”, agregó la jugadora del conjunto que tiene como entrenadora a Paula Casamiquela, que recientemente se consagró campeón de la Liga Argentina Femenina de Vóley.

Por su parte, Brenda, todavía no decidió si irá a la cancha, ya que mañana por la noche Estudiantes estará recibiendo a MUPOL, por la segunda fecha del Metro, en el Country Club de City Bell.

“Tengo ganas de ir a Quilmes -siguió diciendo Churín-, pero se me complica a la vuelta, porque tenemos un partido de la Liga. En el caso que no pueda asistir, ahí estaré delante de la televisión haciendo fuerza por el Pincha”.

LOS PRONOSTICOS

Por último, Tatiana y Brenda dieron su pronóstico para el clásico. Vera dijo que “hay que ganar como sea, aunque sea 1 a 0 con un gol en el último minuto. Suelo ir mucho a la cancha y ahora como el torneo Metropolitano se juega exclusivamente los días sábados me permite ir más asiduamente a ver a Gimnasia. Aunque el martes me fui un tanto desilusionada por la eliminación que sufrimos en la Copa Sudamericana ante Ponte Preta. Pero qué mejor revancha que ganarle a Estudiantes. Espero que pueda ser de la partida Fito Rinaudo, ya que es fundamental en el mediocampo y en lo que se refiere a la estructura del equipo”.

Por su parte, Churín fue tajante al decir que “ganamos dos a cero. No me caben dudas. Si bien el equipo sufrió un bajón en esta primera parte del año, todavía tiene chances de pelear por el título del torneo y no se puede perder ni siquiera un punto”, reafirmó.

Luego vino la sesión de fotos, en la que cada una posó con la camiseta con que juega en el equipo superior de vóley. La confraternidad reinó en el encuentro y en la despedida se desearon suerte e imploraron que todo se desarrolle con absoluta normalidad, ya que se trata de un simple partido de fútbol.