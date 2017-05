El clásico no cambia los planes de la Liga

Ya se palpita la fecha 9 del Apertura. ADIP y San Lorenzo juegan el miércoles próximo

El Comité Ejecutivo de la Liga Amateur dio a conocer la programación de actividades para este fin de semana. A pesar de que se juega el clásico entre Gimnasia y Estudiantes, la novena fecha del Apertura de mayores se desarrollará en forma habitual, a excepción de San Lorenzo de Villa Castells vs. ADIP, que pasó para el miércoles que viene, aunque las demás divisiones jugarán mañana en los horarios de siempre. Y Las Malvinas vs. Asociación Iris, de la Primera B, que pasó para el domingo a partir de las 15:30. Los partidos:

PRIMERA A: La Plata FC. vs. Villa Montoro (25 y 514); Curuzú vs. Everton (411 y 21A); CC. Tolosano vs. San Martín (528 bis y 115 bis); Alianza vs. Estrella (38 y 155); Villa Lenci vs. Porteño (a confirmar); CRISFA vs. Brandsen (72 y 14) y Fomento vs. CRIBA (58 y 132).

PRIMERA B: CF. Ringuelet vs. Argentino (J) (517 y 143); Talleres vs. For Ever (39 y 202); Comunidad Rural vs. Independiente (66 y 174); Polideportivo Gonnet vs. Unidos de Olmos (207 y 515); Alumni vs. Romerense (70 y 148) y Tricolores vs. Peñarol (4 y 94).

Los partidos de primera división comienzan a las 15:30.