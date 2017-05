Buffon se “fuma” hasta los dedos

| Publicado en Edición Impresa

Después de la victoria de la Juventus sobre el Mónaco por 4-1, el experimentado arquero italiano Gianluigi Buffon ya conoce a su próximo rival en una nueva final de Champions League para él.

Según reveló el portal británico Mirror, el capitán de la Vecchia Signora, “se está relajando de la única manera que sabe” de cara al último partido de la Champions League, tras conocer que el Real Madrid venció al Atlético Madrid en el derby.

La imagen mostró al legendario guardameta sosteniendo un cigarrillo mientras conducía.

El italiano de 39 años alcanzó su tercera final de Copa y buscará su primer título después de perderlos en 2003 y 2015.

La prensa inglesa aseguró que “Buffon está desesperado por ganar la Champions League”, ya que, a pesar de haber ganado la Copa del Mundo en 2006, todavía le falta el mayor trofeo a nivel europeo en su historial.

“Estoy muy contento porque estoy en buena forma, no puedo negar el hecho de que si no tuviéramos un gran equipo, llegar allí no sería posible”, aseguró después de vencer al Mónaco en Turín.

El italiano sabe del peligro que se avecina. El Real Madrid buscará revalidar el título en la próxima final del 3 de junio en Cardiff. Mientras que la Juventus intentará volver a hacerse con una Copa que no gana desde 1995.