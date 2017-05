Hackean Telefónica de España y piden rescate en bitcoins

La red interna de la sede central en Madrid del gigante de comunicaciones Telefónica sufrió hoy un "ciberataque" en la modalidad de 'ransomware', que consiste en el secuestro de datos mediante su cifrado y el pedido de un rescate en bitcoins para liberarlos.

El hackeo, que afecta a cientos de equipos de la compañía, fue confirmado por el ministro vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Ministros de los viernes.

Inicialmente se informó que el ataque también afectaba a otras grandes compañías del Ibex 35- la Bolsa española- entre ellas Vodafone, el banco BBVA y Santander, Gas Natural y Capgemini, pero la información no pudo ser verificada, y el propio ministro no pudo confirmar ni desmentir el alcance del hackeo por no contar con los datos suficientes.

A pesar de su gravedad, el ataque informático a la sede central de Telefónica no está teniendo incidencia en los servicios de llamadas e Internet que brinda la operadora a más de 15 millones de clientes, según el diario español El País, que cita fuentes de la empresa.

Empleados de la compañía, citados como fuentes por varios medios españoles, explicaron que recibieron mensajes pidiendo el pago de dinero en bitcoins para liberar los equipos afectados y los archivos de los mismos, que habrían sido cifrados por el virus malicioso (malware).

En los mensajes, los atacantes daban un plazo de horas para liberar los ordenadores tras el pago de 300 dólares en bitcoins. De no hacerlo, subirían el precio del rescate en fechas posteriores y amenazan con eliminar los archivos de no realizarse el pago, indica Teknautas, el sitio de tecnología del diario El Confidencial.

La modalidad de "ransomware" es el "boom" del momento en el mundo de los ciberataques porque "da mucho dinero" y puede afectar tanto a empresas como particulares, explicó a Télam Yago Jesús, experto en ciberseguridad que trabaja con empresas, proveedores y asesora a las fuerzas de seguridad españolas.