Un delincuente asaltó una pañalera de Gonnet y la empleada suplicó por su vida

Afuera llovía y adentro de una pañalera de Gonnet una vendedora estaba sola. Eran las ocho de la noche y faltaba poco para que cerrara la jornada.

Pero esa rutina la quebró un ladrón de entre 25 y 30 años, de buena apariencia física y “bien vestido”.

Es que ingresó en ese comercio situado en 25 entre 503 y 504, caminó resuelto unos pocos pasos hasta el mostrador donde se encontraba la empleada y lejos de consultarle por alguna mercadería, la sorprendió exhibiendo un arma.

“NO TE VA A PASAR NADA”

El resto de la secuencia fue relatado ayer a EL DIA por la propia víctima, Alicia Carbonella (48).

La mujer confió que “apenas vi el arma, me paralicé del miedo y el ladrón se dio cuenta, al punto que me dijo `quedate tranquila, no te va a pasar nada`. Con una calma que me asombró”.

“Yo en cambio estaba aterrada y le supliqué que no me hiciera nada, porque soy madre de siete hijos”, agregó.

Consciente de que la empleada estaba conmocionada por el inesperado episodio, el asaltante se encargó de abrir él mismo la caja registradora y sacar el dinero.

“Había más o menos 3.000 pesos. Pero igual me insistía pidiendo más plata. No se conformaba. Por eso también robó mi celular y se llevó además el teléfono de línea”, supone la mujer que para evitar que pidiera ayuda rápidamente.

“7 MINUTOS”

Carbonella estimó que el asalto “fue en siete minutos” y que más allá del susto que le generó este hecho de inseguridad, rescató que “al menos no me golpeó, ni me ató ni me encerró”.

Algunos testigos señalaron que el ladrón “era rubio, de tez blanca y estaba bien vestido. Parecía más un cliente que un chorro” y apuntaron que “se fue con otro que lo esperaba en una moto”. Los dos están prófugos.

Carbonella recordó que “hace dos años me asaltaron dos mujeres armadas, que me tiraron al piso de un empujón y me hicieron caer encima una góndola llena de pañales. Fue a plena luz del día, a las cinco de la tarde”.

En el lugar trabajaron policías del Comando, que salieron en busca de los ladrones, sin encontrarlos.