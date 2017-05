El “slow sex” es una tendencia que poco a poco se va imponiendo en todo el mundo

El nivel de estrés al que estamos expuesto todos los días es realmente preocupante. Nos levantamos, nos duchamos, salimos corriendo, tomamos el micro o manejamos en un tránsito enloquecido, trabajamos, comemos apurados y tantas otras cosas, las hacemos a una velocidad increíble. Y no nos damos cuenta que todo ese trajín arrollador le pasa factura a nuestro cuerpo.

Vivimos apurados y siempre con la vista puesta en la siguiente tarea que tenemos que llevar a cabo para cumplir al pie de la letra. Y también rogando encontrar un momento de calma durante nuestra día, que muchas veces no llega nunca.

Los beneficios son múltiples, y la que saca más partido a esta nueva tendencia es la mujer, a la que toma más tiempo llegar al grado de excitación que muchos hombres consiguen casi instantáneamente

Es por ello que para muchos lo “slow” (que en inglés significa lento o tranquilo) está al tope de la moda. Aunque no todos pueden llevarlo adelante.

Hoy, en el mundo entero, no paran de nacer nuevos restaurantes que se venden así mismos como comida lenta, en contraposición a los más que conocidos locales de comida rápida.

El sexo no escapa de esta rutina frenética a la que nos enfrentamos día a día. Los que tienen suerte de practicarlo de manera habitual no tienen el tiempo de pararse a disfrutar la experiencia tanto como quisieran.

De esas prisas nace la tendencia del slow sex, o sexo sin apuro. Se origina con la intención de que volvamos a vivir el sexo como una experiencia y no como un mero trámite y que conectemos a nivel físico y espiritual con nuestra pareja.

El slow sex toma varios elementos del sexo tántrico donde importa más el camino, o la conexión entre dos seres humanos, que el resultado, o el orgasmo.

QUE DICEN LOS ESPECIALISTAS

Y al respecto existe un libro escrito por la sexóloga Diane Richardson, que deja muy en claro los lineamientos de esta nueva tendencia del “slow sex”.

Con esta práctica no sólo se consigue un mayor placer físico, sino que se llega a conectar a niveles mentales y espirituales con nuestra pareja que otras clases de sexo no consiguen.

Entre los consejos que da la especialista se encuentran los siguientes:

* Conexión visual. La idea es mirarse fijamente mientras dure la experiencia sexual intentando en todo momento no intimidar a la otra persona. Por ello es aconsejable hacerlo de manera amable intercalando sonrisas. La primera conexión llega a través del sentido de la vista.

* Respiración conjunta. Una vez que estemos conectados a través de la mirada, nuestros cuerpos comenzarán a trabajar juntos de manera casi inconsciente. Si nuestros cuerpos ya se están tocando, nuestras respiraciones entrarán en sincronía convirtiéndonos en un solo ser.

* Contacto permanente. Es algo lógico durante el sexo. Pero además de recorrer con nuestras manos el cuerpo de la otra persona, introduciremos abrazos y suaves caricias a la mezcla y empezaremos a sentir a nuestra pareja con cada poro de nuestra piel.

* No abandonar la penetración. La experta aconseja variar a menudo de postura pero, al contrario que solemos hacer, no abandonar la conexión genital mientras cambiamos de posición, poniendo siempre muchísimo cuidado en no lastimar a la otra persona. Por ello, es aconsejable hacerlo lentos y conjuntados.

* Agentes externos. Siempre es recomendable hacerse acompañar en la experiencia con todo tipo de complementos que nos ayuden en la relajación, como aceites, velas aromáticas, música relajante o iluminación especial.