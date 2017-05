"Nostros no tomamos ninguna decisión con Alfaro"

El presidente de Gimnasia habló con La Redonda en la previa del Clásico ante Estudiantes y manifestó que en estos meses se logró que se hable solamente de fútbol y no de otras cosas que excedan al plantel.

"Logramos que se hable de fútbol solamente. No de deudas, ni de Utedyc, ni nada. Si el resultado no se da, serán matices deportivos", dijo, en la antesala del derby 158.

En cuanto a cómo vive los clásicos, dijo que "los vivo un poco nervioso, pero gusta mirarlo y observarlo y disfrutarlo".

Respecto a cómo vio al entrenador Alfaro, dijo: "ayer estuve al mediodía y hoy a la mañana, charlamos con todos, más que nada por el estado de ánimo. Seguimos enmarcados en ganar el partido".

"El jueves lo vi caído y bajoneado como estaba yo. Yo también estaba mal. Y si nos va a pasar hoy si ganamos".

Sobre la continuidad del DT aclaró que "de parte nuestra queremos que gane, y si no gane que gane el próximo partido. No hay una decisión nuestra, lo que el tenga preparado se verá en el momento que hablemos. Nosotros no tomamos esa decisión, nosotros esperamos a finalización del contrato para hablar".

En el caso de que haya que buscar un DT, señaló que Depietri está preparado para hacerlo. "El norte está bien claro desde lo futbolístico, hay alguien que está preparado para definir a quién ir a buscar para que sea técnico. Hoy no necesitamos, pero en el caso de que sí, está preparado para charlar e incluso charlando con Alfaro también".

En lo que hizo a la eliminación albiazul de la Copa, dijo que "para mí nos quedamos afuera de visitante. Le dije si habíamos sido un poco amarretes en ese partido y me dijo que sí. Me dejó un sabor amargo, no me parecía tan difícil pasar".