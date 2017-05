El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, llamó hoy a "protestar contra la violencia" diaria en la sociedad argentina porque esa "problemática social, cultural y de educación viene gestándose hace mucho tiempo" y genera el "desprecio de la vida humana".

"Sin duda aquí hay un problema de seguridad que las autoridades tendrán que estudiar cuidadosamente y procurar resolver", analizó el prelado y advirtió que las "medidas de seguridad son insuficientes si no se produce una especie de movilización educativa general en favor del valor de la vida".

Además, en su programa semanal por Canal 9, Aguer señaló que "se habla mucho teóricamente de la dignidad de la persona, de los derechos humanos. Todo el mundo reclama los derechos, pero después todos los días se mata al vecino". El arzobispo cuestionó "este desencadenamiento de la violencia en la sociedad argentina que registramos todos los días en las noticias policiales".

"Es como si la vida humana no significara nada. Acá hay una problemática social, cultural, de educación, que viene gestándose desde hace mucho tiempo porque estas cosas no se desencadenan de un momento a otro", alertó. En ese marco, sostuvo que "tenemos que hacer algo para intentar un cambio de esta situación" y "decir con claridad lo que significa la dignidad de la persona humana, y sobre todo la vida, que es un don de Dios; proclamar que no somos dueños de la vida ajena".

"Argentina ha entrado en una crisis profundísima. ¿Y cómo se arregla? ¿Con la policía dando palos? Yo creo que no, que no se arregla así", indicó. Y, sostuvo que "hay algo muy delicado, que nos invita a pensar que la sociedad argentina ha llegado a un límite y ¿hasta dónde podemos llegar?". Por eso, llamó a los católicos a rezar "mucho por esta gente inconsciente, esta gente que roba o mata, por esta gente que no respeta al vecino".

La violencia, apuntó, "empieza en gestos muy cotidianos y muy leves como el insulto, el desprecio, la descalificación y eso se ve hoy agravado por este fenómeno pavoroso de las redes" sociales de internet. Tras señalar que "es un problema cultural que abarca la vida de la sociedad argentina en su conjunto y es un mal que hay que desmontar", Aguer sostuvo que "hay que rebobinar todo esto y empezar de nuevo".

"Hay que difundirlo, hay que decirlo sin vergüenza, sin miedo y hay que protestar contra esta violencia", indicó. El arzobispo platense consideró que eso "es algo que ya se está haciendo y me parece muy bien que barrios enteros protesten porque están a merced de los delincuentes".