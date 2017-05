Una gamer argentina víctima de ciberbullying machista

Otro preocupante caso de acoso y discriminación en las redes. Empujada por una larga lista de crueles comentarios, una joven, reconocida en el mundo de los videojuegos, decidió rechazar formar parte de un jurado que iba a definir una instancia preliminar del Overwatch World Cup

Un nuevo caso de ciberbullying estalló en la web perjudicando a una joven argentina que ante el continuo acoso y discriminación por ser mujer tomó la difícil decisión de rechazar formar parte del comité argentino del Overwatch World Cup. Se trata de la joven Mica "PaRkItA" Giagnoni, quien ya lleva varios años involucrada en los medios de videojuegos y Esports, e incluso ha sido el rostro en actividades y eventos de Blizzard.

La propia Mica fue quien salió a denunciar el hecho en una serie de declaraciones que ofreció en redes sociales para explicar el motivo que la llevó a tomar la drástica determinación de no conformar el selecto grupo que ayudará a Blizzard a elegir cuáles serán los jugadores que representarán a cada país en la competencia.

El feroz ataque contra la joven comenzó a las pocas horas de que se anunciara públicamente su nominación para integrar el staff de apoyo de Blizzard. Pese a que sólo era una simple candidatura, un grupo de usuarios de Blizzard que no quedaron conformes con el anuncio descargaron su ira con insultos e hirientes calificativos en contra de "PaRkItA".

"Me tuve que bancar en este período, que gente que ni siquiera me conoce y ni siquiera sabe qué hago de mi vida me diga: "att whore", que "pasé el pack para que me voten", que "no puedo dirigir ni el tránsito", que "soy malísima", que "soy una eloboosteada", que "quién carajo es", que "quién mierda la votó", que "no puedo aportar nada", y muchos etc más" relató con pesar la joven.

Pero esto sólo fue el principio del brutal ataque que se suscitó más tarde cuando los violentos recibieron la noticia de que finalmente la joven iba a integrar el comité. PaRkItA hizo sus descargos en su fanpage de Facebook, asegurando que cuando le dijeron que iban a nominarla, ella aceptó "sabiendo que no iba a ganar". Pero relató que la situación se volvió totalmente hostil cuando ganó.

"Como comunidad todavía hay MUCHÍSIMO que aprender, empezando por RESPETO, super importante. Una cosa es decirme "curame manca de mierda" cuando uno está jugando y otra muy distinta es decirme "flor de puta" por haber aparecido en una votación," cerró Giagnoni que de este modo decidió no cargar con toda la presión y el abuso por parte de la comunidad hacia su persona y a pesar de haber ganado -cosas que agradeció de forma infinita a todos sus seguidores, fans y amigos- ha decidido dar un paso al costado y no ser parte del comité argentino de Overwatch en la Copa Mundial.