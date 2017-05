Pinedo sobre el 2x1: "El fallo de la Corte nos tomó de sorpres"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), sostuvo hoy que la ley que sancionó el Congreso para excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad de la aplicación de 2x1 fue "rápida en lo político y ajustada en lo técnico", remarcó la independencia de los poderes al señalar que en el Ejecutivo el fallo los tomó por "sorpresa" y que a partir del fallo el bloque de senadores se ocupó de iniciar el camino para "poner las cosas en su lugar".

"Yo hablé con el presidente, el jefe de gabinete (Marcos Peña), el ministro de Justicia (Germán Garavano) y otros dirigentes y la principal reacción fue de sorpresa, no sabíamos por qué se había hecho y por eso iniciamos el camino de una ley que pusiera las cosas en su lugar", explicó Pinedo sobre el proyecto que aprobó Diputados y luego el Senado convirtió en ley en 24 horas.

En declaraciones a radio Mitre, el jefe de la bancada oficialista cuestionó la ley que reduce la pena de los condenados con el beneficio del 2x1 por ser "bastante aberrante" y cuestionó a la justicia "acostumbrada a pensar el derecho penal como una disciplina para que los delincuentes no sufran penas".

"No se puede aplicar el derecho penal de manera automática como una operación matemática; hay que tener en cuenta los valores de la sociedad porque el derecho no es un aparato, es un sistema de valores", aseguró Pinedo y recordó que el fallo fue "el mismo que se dio en 2013 cuando la Corte resolvió en un caso en forma indirecta y allí el juez Raúl Zafaroni pidió que tomara el caso y resolviera el 2x1, o sea que no es un tema de éstos jueces".

En cuanto a cómo impacta en la relación del poder político con la Corte Suprema el fallo que redujo la pena Luis Muiña, acusado por delitos de lesa humanidad a 13 años de prisión, Pinedo remarcó la posición del presidente Macri en cuanto a que "es muy importante que la justicia sea independiente de los políticos".

Según el senador del PRO, Macri está en contra de que "la justicia no va a resolver porque el presidente o un ministro levante un teléfono y diga 'cocinalo a este tipo'", y puso como ejemplo de independencia el primer caso que falló el máximo tribunal con los jueces que se incorporaron, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. "Macri nombró a dos jueces sin conocerlos personalmente, el primer caso que fallaron fue contra el aumento de tarifas", recordó.