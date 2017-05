Renunció Gustavo Alfaro: "era una decisión que tenía tomada hace un tiempo"

Tras la derrota en el Clásico 158, Gustavo Alfaro dejó su cargo como entrenador de Gimnasia.

Era lo que se barajaba en la previa que había adelantado Eldía.com, a partir de una entrevista con el presidente Pellegrino.

"Quiero comunicar, ya era una decisión que tenía tomado más allá del clásico, de dar un paso al costado. Se lo comuniqué al presidente antes de partido, agradecí ahora a los jugadores por su condición humana. Es un plantel extraordinario pero a veces el fútbol son resultados", destacó y agregó que "hay otras cosas que no sólo son futbolísticas".

Por su parte, el presidente Pellegrino dijo que "es sentido común. Hay que aceptar lo que el otro decide, las ganas que tenga el otro. Si no hay ganas de seguir, no se sigue".

"No me sorprendió pero esperaba que terminara el contrato", añadió Pellegrino. Y aseguró una vez más que no tenía la decisión de renovarle en junio y que "no tenemos ningún candidato".

Por último, manifestó que lo tomó con tranquilidad porque "cuando uno quiere estar en un lugar está y cuando no quiere, no está".