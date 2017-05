Balza: “Ninguno de los altos mandos de las Fuerzas Armadas se arrepintió"

El ex jefe del Ejército y ex embajador en Colombia, Martín Balza, señaló hoy, en referencia al fallo de la Corte por el 2x1, que no cree que haya habido una intención de marginar lo que pasó y agregó que "ninguno de los altos mandos de las Fuerzas Armadas se arrepintió ni pidió perdón" por los crímenes de lesa humanidad consumados durante la última dictadura cívico-militar.

"La aberración para mí fue la ley 24.390, que tenía un vacío sobre los delitos de lesa humanidad (...) no creo que haya habido una intención de marginar lo que pasó", dijo Balza a radio Con Voz, en referencia al fallo de la Corte que habilitó la aplicación del 2x1 a los represores de la última dictadura y que motivó la sanción de una ley del Congreso para evitar esa posibilidad.

Por otra parte, Balza cuestionó la falta de autocrítica de los militares que participaron de los crímenes de la dictadura y lo comparó con la situación que se vivió en Colombia, país en el que representó a la Argentina como embajador, a partir del acuerdo firmado entre ese gobierno y la FARC.

"Allá, 'Timochenko' (el líder de la FARC) que cometió delitos terriblemente aberrantes, pidió perdón a la sociedad colombiana por todo el daño que pudieran haber causado. Acá se fueron sin dar respuesta", lamentó.

"Ninguno de los altos mandos de las Fuerzas Armadas (argentinas) se arrepintió ni pidió perdón", dijo.

"Que no hablen los militares condenados es un desprecio hacia la sociedad, hacia el pasado y hacia la tradición del Ejército" sostuvo, al tiempo que se mostró "escéptico" de que alguno lo haga.

Balza realizó en abril de 1995, en un programa de televisión y como jefe del Ejército, una autocrítica sobre aquellos hechos que, afirmó, "fue un mensaje institucional" en el que buscó transmitir "lo que largamente debíamos: una respuesta a la sociedad".

"Fue un pequeño paso. Pero debemos recordar y analizar ese mensaje con las condiciones del año 1995 que eran muy distintas a las que tenemos hoy", y destacó que por entonces, cuando aún estaban vigentes los indultos, el Ejército brindó la autocrítica "sin ningún condicionamiento, sin ningún orientación y sin ningún conocimiento de nadie".