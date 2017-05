“Para lograr algo en estos partidos hay que sacrificarse”

Destacó que es una semana especial y que muchas veces estos partidos no se disfrutan por todo lo que hay en juego

Por Martin Cabrera

Fue una de las dudas de Nelson Vivas hasta última hora. Es más, no fue confirma su presencia más allá de que tiene todos los boletos para meterse. Israel Damonte está listo para regresar al equipo después de casi un mes de ausencia. Y lo hará justo en el clásico contra Gimnasia, que entiende es un partido especial, con muchas cosas en juego y que, según él, ninguno de los dos equipos firmaría el empate antes de que empiece a rodar la pelota. En un mano a mano con este medio el volante habla de todo y deja en claro que las presiones no lo convierten en un partido para disfrutar.

-¿Si fueses el técnico de Estudiantes a Israel Damonte lo incluís de titular contra Gimnasia?

-(Risas) Obviamente siempre me pondría, porque uno confía en uno. Es como cuando manejás, siempre te sentís cómodo si al volante vas vos. Pero después el que tiene esa responsabilidad es Nelson (Vivas) y lo que me corresponde a mí es estar al ciento por ciento para que pueda contar conmigo. Sabe que puede hacerlo o no y que yo voy a apoyar desde mi lugar.

-¿Cómo están para el clásico? ¿Qué tipo de partido te imaginás?

-Estamos bien y tuvimos una buena semana de trabajo. Venimos de un buen partido contra Boca. Me tocó verlo desde afuera y la verdad es que me gustó. Por momentos fuimos superiores a un rival que tiene jerarquía. Sabemos que un clásico es un partido aparte y que poco importan los antecedentes, pero estamos con ganas de hacer un buen partido.

-Para vos que ya tenés varios clásicos en el lomo, ¿qué tiene de diferente la semana previa?

-Los días previos a cada clásico son iguales. La semana se empieza a vivir desde el primer minuto posterior al último partido, en nuestro caso contra Boca. Se respira un aire diferente en el Country y todos hablan de lo mismo. En cada clásico hay muchas cosas en juego y este no es la excepción. No son partidos para disfrutarlos de punta a punta, porque uno siempre lo sufre un poco.

-¿Los clásicos se disfrutan sólo si se ganan? ¿Ni siquiera un jugador con experiencia los disfruta?

-Por lo general es así. Uno disfruta un poco el proceso de la semana, el marco en la entrada en calor y poco más. Después te genera una concentración que no te permite ver nada. A veces sí se disfrutan los partidos contra Boca o River, pero los clásicos no. Tenemos una responsabilidad no sólo por nosotros sino también por la gente.

-Hace tres semanas que se lesionaste. ¿Te hubiera gustado jugar un partido antes del clásico o creés que así está bien?

-Obviamente que me hubiera gustado jugar algunos partidos. Me perdí cinco entre copa y torneo. Tal vez hubiera podido estar en el último frente a Boca, pero se dio así. Me tocó una lesión muscular y contra eso no se puede hacer nada. Hay que trabajar, cuidarse y llegar de la mejor manera. Pasaron 28 días de mi último partido por eso el sábado pasado era algo arriesgado haber jugado. Junto con el cuerpo médico y Nelson (Vivas) preferimos esperar para llegar al ciento por ciento. En ese sentido estoy bien y no creo que sea un impedimento.

-Nelson Vivas contó que fue una semana para hablarles a los más jóvenes del plantel de la importancia del partido. ¿Los referentes también son de marcar el camino de los juveniles?

-Sí, es un partido importante para nosotros, para la institución y para la gente. Los chicos van sintiendo todo ese clima de a poco y nosotros aportamos desde el lugar que nos corresponde nuestro granito de arena, siempre respetando al rival. Es importante que los jóvenes sepan que este tipo de partidos se trabajan y para lograr algo hay que sacrificarse. Eso le inculcamos a los más chicos. Y también que se cuiden y sepan manejarse durante la semana.

-¿Resignan mucho al no poder contar en este partido con Ascacibar, Foyth y Rodríguez?

-Y, sí es un problema para nosotros porque son tres chicos que se consolidaron en Primera y eran parte del equipo. Pero no podemos detenernos a pensar en eso y es nuestra obligación hacer el mejor de los partidos para poder quedarnos con el objetivo. Estudiantes siempre fue un club que fomentó el fútbol juvenil y esto debería ser un motivo de orgullo. Por suerte nos quedamos con Cascini (risas) quien con el correr de los años va a ser un jugador muy completo.

-Muchas veces reconociste tu admiración por Gustavo Alfaro. ¿Qué tiene de bueno Gimnasia o que es lo que más te preocupa?

-Es un equipo muy trabajado que puede lastimarnos si no hacemos bien los relevos. Gustavo (Alfaro) es un técnico muy trabajador, como lo es Nelson (Vivas). Ojalá que al final del partido festejemos nosotros.

-¿Te conforma el empate?

-No firmo el empate y seguro en Gimnasia piensan lo mismo. Ojalá el lunes hablemos solo de fútbol.