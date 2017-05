Gisela Berger decidió no ir al programa de Mirtha Legrand

La diva remarcó su ausencia pero desde la producción negaron que hubiera existido un “faltazo”

El escándalo entre Gisela Berger y Daniel Scioli se desató hace ya varios días. Primero, la joven decidió difundir una serie de chats que demostrarían una infidelidad de parte del ex gobernador. Luego, él dijo públicamente que ella estaba embarazada y tras mostrarse muy feliz, la modelo aseguró que Scioli le sugirió practicarse un aborto.

Este domingo, Gisela estaba invitada al programa de Mirtha Legrand pero según trascendió decidió no ir por cuestiones de salud.

"Teníamos un invitado/a que a último momento dijo que no podía venir porque iban a aplicarle una inyección. Deduzcan ustedes quién era...", dijo la conductora al principio de su programa.

Sin embargo, desde la producción del ciclo explicaron que Gisela no faltó, sino que su presencia no había sido aún confirmada.

En tanto en diálogo con Primicias Ya, la modelo explicó: "No me siento bien. Estoy mal, con presión baja, no estoy pasando un buen momento, todo se junta. De salud no estoy muy bien y espero entiendan la situación que estoy pasando".