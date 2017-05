Un errático San Luis no hizo pie ante Regatas

El equipo de nuestra ciudad no le encontró la vuelta y cayó con justicia 31-15

En el marco de la tercera fecha del URBA Top 12, San Luis fue derrotado por Regatas de Bella Vista por 31 a 15 en un encuentro que siempre lo tuvo corriendo desde atrás y la levantada del final, solo fue debido a un derroche de fibra cuando la historia ya estaba sentenciada hacía un buen rato.

Es que el equipo conducido por José Altube, no hizo pie nunca ante un rival durísimo, que no por nada terminó como el mejor equipo clasificado a los cuartos de Final del Torneo Nacional de Clubes. Es que el equipo visitante se hizo amo y señor de las acciones desde el kick off mismo del correcto arbitro, Andrés Sutton; en base a un estructura de juego, que sin brillar le alcanza y le sobra para ser un hueso muy duro de roer para cualquier equipo del país.

Y San Luis lo sufrió en carne propia; encima ayer al Marista, no le salió nada. Muy flojo en la obtención, con un line out sin confianza y con un ataque, que nunca pudo descifrar la presión y la buena marca que propuso en el contacto el equipo de Bella Vista.

Quizás como le dijo Juan Campodónico a Rugby Line por Exito 99.1: “Es un buen llamado de atención para el equipo, no tuvimos una buena semana de entrenamientos y eso se notó muchísimo, siempre lo decimos, cuando tenemos buenas prácticas, después fluye todo y realmente es bueno que nos haya pasado esto en la tercera fecha del torneo, ahora entrenaremos pensando en Newman, que para nosotros es importantísimo”, explicó el back marista.

Es que efectivamente, lo que asoma en el horizonte marista es la visita a Benavídez del próximo sábado: Newman, por los cuartos de final del Nacional de Clubes.

San Luis en lo que respecta al URBA Top 12, recién volverá a tener acción el 27 de mayo, con una visita de alto riesgo a Tortuguitas, para enfrentar a la Asociación Alumni, que en esta temporada viene con la puntería bien afinada.