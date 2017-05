Julio Velasco: “Los líderes surgen, no se proponen”

El prestigioso entrenador platense del seleccionado argentino de vóley brindó una charla sobre liderazgo deportivo y gestión de equipos de trabajo, en el Club Universitario

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIAN D’AMELIO

La niebla todavía no se había disipado totalmente en la Ciudad. Habían pasado pocos minutos de las 10, cuando asomó su figura por la puerta de calle 47 del Club Universitario. Julio Velasco, acompañado por el titular de la institución Marcelo Galland, volvía a “su” casa. Esa misma que lo vio nacer y crecer como jugador de vóley. Hoy, con 65 años, se convirtió en una de las personas más respetadas del mundo del deporte.

A paso apresurado ingresó al gimnasio menor de la “U”. Estaba algo retrasado. Vestido con ropa deportiva, anteojos y la cabellera canosa, Velasco se sentó delante de una veintena de periodistas que lo estaba aguardando para responder cada una de las preguntas.

“Este gimnasio me trae grandes y gratos recuerdos, ya que aquí comencé a jugar al vóley. Es una gran emoción como cada vez que vengo a mi ciudad. Ahora no lo hago con tanta asiduidad por mi trabajo con el seleccionado argentino, ya que antes, cuando me encontraba en el exterior, lo hacía con mayor frecuencia para pasar mis vacaciones”, comenzó diciendo Julio Velasco. Y agregó: “Universitario es uno de mis dos clubes en La Plata, el otro es Estudiantes, pero en la ‘U’ fue donde más tiempo pasé desde mi adolescencia hasta mi juventud”.

Claro que la charla también sirvió como previa al clásico de fútbol. Velasco se reunió para desayunar con Juan Sebastián Verón, en la confitería de un hotel de City Bell, encuentro del que también participó Marcelo Galland. Un dato de color al pasar, la “Brujita” y el “Mono” tienen algo en común: son presidentes de sus clubes y además son jugadores del primer equipo. En lo que se refiere al titular de la “U” forma parte del plantel de hockey de la categoría superior.

“Me gusta ver partidos de fútbol, pero cuando juega Estudiantes la pasión superar a la razón (risas)... Acá tengo muchos y entrañables amigos de Gimnasia. Este tipo de partidos, claro que todos los quieren ganar, pero hay que quitarle dramatismo, ya que hay otras cosas más importantes”, comentó Velasco.

Julio Velasco fue declarado ayer como Personalidad Destacada de la Ciudad por un decreto del intendente Julio Garro

Más adelante agregó que “cuando estoy en Italia suelo ir a las canchas. Me preguntan, por qué equipo simpatizo y yo respondo que ‘soy hincha de Estudiantes’. Si bien hay muchas escuadras con jugadores argentinos hoy en día, no adhiero por ninguna, sino que analizo los encuentros como también me atrapa mucho ver y leer entrevistas de entrenadores de fútbol”.

Velasco es un estudioso y está en todos los detalles. “La mentalidad es una parte importante en el jugador. Ellos deben saber aprender constantemente y también el entrenador. La capacidad de aprender siempre se da por entendida, cuando las personas son inteligentes. No es así; porque hay mucha gente inteligente que no tiene capacidad para aprender o cuenta con buena capacidad para nutrirse de algunas cosas y en otras no, o la tienen hasta en un momento de su vida y luego la pierden”, afirmó Velasco.

Al respecto, el entrenador platense, multicampeón en Italia y actual entrenador del seleccionado argentino de caballeros, sostuvo que “la capacidad de aprender debe ser estimulada para seguir creciendo. Y en lo que respecta al juego no solamente se refiere a la técnica... Muchas veces me preguntan qué es jugar bien. Esto no pasa solamente por el aspecto técnico, sino que se debe interpretar la situación que se le presenta al jugador, elaborar una solución, lo que es una actividad mental, y después ejecutarla bien. Esto se encuentra condicionado por la emotividad y la condición física. Por eso jugar bien es algo complejo. Cómo se puede explicar que hay veces que el jugador se ‘tara’ y no encuentra soluciones, no porque no sea capaz, sino que la emotividad se lo impide. Un claro ejemplo de esto ocurrió en el pasado Mundial de fútbol durante el desarrollo de partido entre Brasil y Alemania, donde los brasileños no parecían futbolistas brasileños, no les salió nada y terminaron perdiendo por goleada con un resultado impensado de siete a uno”.

En su juventud, y cuando cursaba la carrera de Filosofía en la UNLP, a Velasco le tocó vivir los “años de plomo” en la Argentina durante la década del setenta y aclaró que el vóley le terminó “salvando” la vida.

“El vóley me salvó de la depresión. En un momento negro de mi vida y de todos los argentinos (se refiere a la última dictadura militar) tuve la suerte de ‘refugiarme’ mentalmente en el ambiente del vóley, donde me llené de expectativas positivas con el hecho de entrenar y eso me rescató de estar totalmente deprimido. Pensaba que en este tema no se iba a volver atrás, pero no fue así y será una lucha más larga de lo que se pensaba. De hecho el 2x1 es un golpe muy duro para los organismos defensores de Derechos Humanos, pero sobre todo perdió el país”, puntualizó Velasco al contestar una pregunta sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación.

En otro tramo del encuentro con el periodismo, Velasco también se dedicó a analizar el presente del vóley argentino.

“El objetivo en general es estar en ‘modo estable’ entre las ocho mejores selecciones del mundo. Esto quiere decir que se puede ganar y perder con el resto de este grupo y no vencerlas cada cuatro años. Para ello se debe jugar bien al vóley. No es una frase hecha, sino que debemos equiparar la potencia física que nos sacan los restantes equipos que tenemos enfrente”, enfatizó Velasco.

Claro que el experimentado entrenador también le brindó un espacio al buen momento que se encuentra atravesando el vóley femenino de nuestro país. “Todo es fruto del gran trabajo de la FEVA. Es muy importante para el vóley que la rama femenina crezca a nivel de selección y de Liga. El ‘pueblo’ del vóley está nutrido en su mayoría de chicas, ya que en todos los países se puede ver en las tribunas un promedio de cinco mujeres contra un varón”, remarcó.

Velasco disertó por espacio de tres horas, en el gimnasio de la sede de Universitario, con un auditorio que siguió atentamente cada palabra del entrenador

El tiempo pasó volando. Velasco terminó la conferencia de prensa y se dirigió al gimnasio mayor de Universitario, que se encontraba colmado, para brindar la charla que se extendió por tres horas. Ahí, se encontró con sus viejos amigos, ex jugadores del vóley de la “U” y Estudiantes, y le puso final a su extensa y riquísima disertación con la siguiente frase: “Los líderes surgen, no se proponen”.