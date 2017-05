“A Messi podemos pararlo con francotiradores desde la tribuna”

Quique Setién, DT de Las Palmas, hizo una apreciación graciosa a la hora de hablar de la Pulga

| Publicado en Edición Impresa

Cuando restan dos fechas para el final, Barcelona no depende de sí mismo para ser campeón a pesar de ser uno de los líderes del torneo. El duelo de hoy (desde las 15) ante Las Palmas será fundamental para sostener las esperanzas y Lionel Messi será el hombre apuntado para llevar adelante esa bandera.

Apuntado también lo tendrá Quique Setién, entrenador del equipo canario, quien realizó una simpática valoración a la hora de hablar de la Pulga.

El técnico hizo referencia a la única manera de marcar al rosarino de un gracioso modo: “Podemos pararlo con unos francotiradores desde la grada”.

Setién no se centró únicamente en el 10 del Barcelona, sino que también hizo hincapié en la fusión con Luis Suárez y Neymar.

“No hay quien lo pare, porque se multiplica. Sólo puedo aspirar a que vengan dormidos y no saquen su magia”, afirmó.

El hombre que conduce a Las Palmas desde el 2015 apareció en la mesa como uno de los posibles sucesores de Luis Enrique y tuvo una inesperada reacción: “Me constan los rumores que me ligan al Barça, pero es una posibilidad que no contemplo. No sé si todavía tengo el nivel para entrenar al Barcelona. He estado dos años entrenando en Primera”.

PIDE UNA AYUDITA

Barcelona visita hoy a Las Palmas en la penúltima fecha de la Liga de España, en busca de un triunfo y a la espera de que el Sevilla dirigido por el argentino Jorge Sampaoli le quite puntos a Real Madrid, el otro puntero del torneo.

Messi jugará desde el inicio en el conjunto “blaugrana”, como también Javier Mascherano, a quien se le abrió la puerta de la titularidad por la baja de Gerard Piqué, internado ayer en un hospital de Barcelona por un dolor abdominal.

También jugarán Alavés-Celta; Eibar-Sp- Gijón; At. Bilbao-Leganés; Betis-Atlético de Madrid; Real Madrid-Sevilla; Real Sociedad-Málaga y Villarreal-La Coruña.

La fecha 37 de la liga española comenzó ayer con dos partidos: Espanyol 0, Sevilla 1 y Osasuna 2, Granada 1.