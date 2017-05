Los vecinos de Hernández reclaman que haya más policías en las calles

Se reunieron con autoridades del Destacamento. Quieren seguridad en corredores escolares

Cansados de vivir con miedo y de no tener respuestas, los vecinos del barrio Hernández programaron una reunión para el viernes pasado. Y aunque la lluvia hizo desistir a muchos, algunos fueron y se encontraron y se encontraron con un par de policías del Destacamento de la zona, ante quienes formularon los reclamos más fuertes.

“Les dijimos que por acá no pasa ningún patrullero, que hay mucha oscuridad y que esto es tierra de nadie; de casualidad todavía no hubo ninguna desgracia”, comentó a este diario Verónica Villanueva, una de las que participó de la reunión que se realizó desde las 20 del viernes en el club de Fomento José Hernández, en 131 entre 510 y 511.

Cuentan quienes viven en el barrio que el delito los golpea “desde hace tiempo”, tanto, que en diciembre pasado resolvieron formar una comisión de seguridad vecinal para acordar distintas medidas, entre ellos y con las autoridades.

“caminantes para las escuelas”

Puntualmente, antenoche pidieron “policías caminantes para las escuelas de Hernández, para el campo de deportes del colegio Lincoln, que está en 135 y 517, y para el club Albatros, de 135 y 515”.

Se mostraron preocupados, sobre todo, por los asaltos callejeros protagonizados por motochorros, “que en algunos casos golpean a las víctimas”. También recordaron que “en diciembre hubo dos asaltos en viviendas en las inmediaciones del club Albatros. Y hasta robaron en el club”.

Los policías respondieron que los recursos no sobran: “Nos dijeron que tienen un solo móvil y que dependen del Comando de Patrullas”, aunque se comprometieron en “trasladar nuestros reclamos al Comando, que no mandó a ningún representante y no sabemos si nos asignarán móviles”, explicó Villanueva.

La vecina aseguró que esperarán uno o dos meses para evaluar si se adoptan “medidas de prevención contra los robos”, pero anticipó que, “si no hay respuestas, volveremos a juntarnos para plantear nuestras quejas ante la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante”.

Los vecinos cuestionaron también que hayan faltado a la reunión del viernes los representantes de la Delegación Municipal.