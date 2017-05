¿Qué recaudos se deben tomar para no ser víctima de un ciberataque?

“El backup es el mejor amigo del hombre hoy en día” en esos términos se refirió el Licenciado Enrique Dutra, especialista en seguridad informática, al principal recaudo que se debe tener a la hora de establecer una estrategia de protección contra virus y malware de los equipos de empresas, hogares y dependencias públicas.

En una entrevista que ofreció a LA REDONDA 100.3, Dutra analizó el ataque informático que se produjo este viernes y que puso en jaque la seguridad cibernética de más de 70 países. En referencia a este punto no descartó que se puedan producir más ataques en las próximas semanas pero sostuvo que la efectividad de estos golpes dependerá del grado de resguardos que tomen los usuarios de todo el mundo. Resaltó que se pueden evitar los ataque poniendo en práctica una serie de recaudos esenciales que deben poner el foco en tres ejes, backup, correo electrónico y el uso de parches.

“En base a lo que hemos visto estos días, la tendencia es que estos muchachos, a los que llamaremos intrusos ya que no se los puede llamar hackers porque el concepto es totalmente diferente, se puede decir que puede afectar a los usuarios si el que administra una plataforma no toma los recaudos adecuados como llevar adelante un backup constante. El backup es el mejor amigo del hombre hoy en día porque si uno tiene resguardo y un equipo se infectó, estará fuera de línea momentáneamente pero la información no se pierde” señaló.

Y añadió “Es importante tener puesto los parches ya que si están instalados atacarán una o dos pc y no afectará a toda la red. Hay que ser muy desconfiado a la hora de recibir un email porque no se debe perder de vista que este ataque llegó por un mail que contenía un link con un sitio web que un usuario seleccionó y de ahí se bajó el código malicioso. No abrir el correo si desconfiamos”.

Advirtió también que la cantidad de casos de ataques cibernéticos ha experimentado un acentuado aumento en el último tiempo repotándose, en lo que va del 2017, una cantidad superior a todos lo que han tenido lugar en 2016. “Antes los casos eran más pausados pero en lo que va de 2017 hemos tenido más casos de malware que en todo el 2016”.

Además de referirse a los métodos para prevenir un ataque habló sobre esta práctica de encriptar archivos y pedir rescate para recuperarlos. “Los hackers están orientados a detectar vulnerabilidades mientras que los intrusos extorsionan, bloquean el acceso a la información y piden a cambio un pago en bitcoins. No roban directamente la máquina sino que bloquean el acceso y piden entre dos y tres bitcoin que actualmente cotiza en más de 900 dólares. Para poder recuperar el acceso a la información se puede llegar a estar pagando alrededor de 3000 dólares” apuntó el especialista.

Al respecto profundizó que “Hay que tener en cuenta que muchos le agarra el gustito a esta práctica porque el bitcoin es una moneda que no se puede rastrear. Esta gente se puede manejar muy anónimamente en este tipo de ataques. Yo lo califico como un crimen organizado porque ellos lo que hacen es utilizar una técnica muy vieja de muchos años que se llama fishing muy similar a los mensajes por correo electrónico que se enviaban de falsos bancos que llevaban a los usuarios a otras páginas en las que volcaban sus datos sin saber que estaban cayendo en un engaño”.

Alertó que “quienes hacen esto no tienen en cuenta a quien se envía estos mensajes, si tienen mucha plata o no, ellos hacen esta pesca de usuarios haciendo un envío masivo de correos. Si enganchan a alguien que tiene información y no ha tomado los resguardos adecuados obviamente va a necesitar pagar recuperar los datos”.