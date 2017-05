Gremios universitarios advierten que "después de la marcha retomarán negociaciones"

El Secretario General de ADULP, gremio de la CONADU en la UNLP, Octavio Miloni, manifestó hoy que retomarán las negociaciones con el Ministerio de Educación recién después de que se haya llevado adelante la Marcha Federal Universitaria, convocada para el martes próximo hacia el Congreso Nacional.

"La Marcha Federal Universitaria se realizará mañana a las 13 horas y esta tarde se realizará una conferencia de prensa para dar detalles de la movilización que tendrá como punto de partida Plaza Italia. Estamos organizando con altos niveles de convocatoria. Se marchará desde el Congreso hasta el Palacio Pizzurno" sostuvo.

Añadió que "Hay buen diálogo pero si no hay plata, el poncho no aparece. Si no te dan un aumento significativo por más que nos llevemos bien que hablemos civilizadamente, no se resuelve nada" por lo que "retomarán las coonversaciones recién después de la movilización que se realice este martes"

"Soy parte de la paritaria nacional. En mi rol de delgado de Conadu, estoy en discusión con el Ministerio de Educación de la Nación. La última reunión formal fue el 4 de mayo. A partir de ahí las comunicaciones que hubo fueron en términos informales. Vamos a seguir sosteniendo la medida de fuerza porque no se han arrojado resultados positivo y todo sigue siendo lo mismo" comentó.

Sobre la medida de fuerza llevada adelante la semana pasada indicó que "el balance es altamente positivo por la adhesión que se registró en varios lugares, en varias facultades y por el apoyo que se pudo conseguir por que fue una medida muy contundente, bastante polémica incluso por la cantidad de días de paro pero se consiguió un apoyo importante que fue creciendo a lo largo de los días y que ha sumado a estudiantes a hacer clases públicas en apoyo. Estamos muy reconfortados por el apoyo con el compromiso que eso implica".

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otros gremios convocaron a una conferencia de prensa este lunes a las 14 frente a la cartera de Educación para explicar detalles de la movilización.