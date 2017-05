Arribas le respondió a Meirelles con una denuncia por "falso testimonio" y "cohecho"

La presentación contra el "arrepentido" del caso Lava Jato quedó a cargo del juez Bonadío

El titular de la AFI, Gustavo Arribas, denunció hoy por supuesto "cohecho" y "falso testimonio" al cambista brasileño Leonardo Meirelles a raíz de los dichos de este último en videoconferencia desde Brasil en la que sostuvo que existieron una decena de transferencias hechas por la empresa Odebretch al actual funcionario.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Jorge Di Lello, informaron fuentes judiciales.

Arribas denunció a Meirelles luego que el cambista declaró el jueves pasado en una videoconferencia ante el fiscal federal Federico Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez sobre transferencias que recordaba haber hecho a una cuenta de Arribas en Suiza por un total de 850.000 dólares.

"He dicho reiteradamente que Meirelles miente y que con su intervención no elegida por mí sólo he recibido una transferencia bancaria”, sostuvo Arribas en la denuncia, en alusión a la única transacción que aceptó haber hecho, un pago de 70.500 dólares por la venta de bienes muebles.

El titular de la AFI aludió a la "mendacidad" de Meirelles, un "condenado por la justicia penal de Brasil”, en el marco de la causa conocida como Lava Jato.

Meirelles es un acusado beneficiado con lo que se conoce como "delación premiada" en Brasil y ante la Justicia argentina declaró sin prestar juramento de verdad.

En la denuncia, el titular de la AFI pidió medidas de prueba como por ejemplo solicitar al Credit Suisse sucursal Zurich que informe si del 25 al 27 de septiembre de 2013 recibió algún pago en su cuenta proveniente de alguna firma vinculada a la constructora Odebrecht.

La causa abierta contra Arribas por la denuncia de esas transferencias fue cerrada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por inexistencia de delito y ahora la sala III de la Cámara Federal de Casación tendrá que resolver si confirma esa decisión o la reabre a pedido de la PIA, que presentó una apelación.

Esa decisión quedó en manos de los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani, Angela Ledesma y Horacio Riggi.