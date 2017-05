Sofía Clérici aseguró desconocer el embarazo de Gisela Berger

Además, la modelo desmintió al ex gobernador en cuanto a que los chats que intercambiaban eran referentes a su marca de lencería

En los últimos días, el escándalo entre Daniel Scioli y Gisela Berger no paró de sumar episodios. Desde la supuesta infidelidad del ex gobernador con la revelación de chats eróticos con Sofía Clérici, hasta el anuncio de embarazo y la denuncia de la modelo de un pedido de aborto.

La señalada como “tercera en discordia” decidió no quedarse callada. Invitada en Combate (Canal 9), Clérici aseguró respecto al estado de Gisela Berger: “Yo no lo sabía”.

“Esta chica salió a decir lo que le estaba pasando a ella, el estado que tenía ella. Después de lo que ella confesó, muchos me preguntaron si yo sabía. Yo no sabía y no tenía idea de su estado”, detalló la morocha.

Respecto a los dichos de Scioli de que los chats entre ellos eran por su marca de lencería, ella lo desmintió.

“¿Quién lo dijo eso? Yo no. O sea hablamos del tema, pero los chats son claros, estamos grandes…”, dijo la modelo sonriendo pícaramente.