Obama empieza a definir cuál será su rol en la era de Trump

El ex mandatario está dando charlas en las que toma distancia de las políticas de su polémico sucesor

| Publicado en Edición Impresa

Por JULIE PACE (*)

WASHINGTON.- Después de desaparecer temporalmente del mapa e irse de vacaciones a dos islas, el ex presidente Barack Obama está empezando a definir cuál será su papel en la era de Donald Trump.

Obama realizó una serie de presentaciones, algunas pagas y otras no, en las que tomó distancia de muchas de las cosas que está haciendo Trump, aunque sin mencionar al nuevo presidente por su nombre. Está aprovechando su influencia en el exterior, ofreciendo su apoyo a algunos candidatos extranjeros que se desviven por su respaldo. Sus colaboradores, en cambio, libran una batalla más frontal con Trump y revelaron que Obama personalmente le advirtió a su sucesor que no nombrase a Michael Flynn como asesor de seguridad nacional.

El retorno de Obama a la vida pública es bien visto por muchos demócratas, que todavía están tratando de reponerse de la derrota en las elecciones de noviembre pasado. La atención que genera Obama, no obstante, refleja en parte el vacío que hay en la conducción demócrata, algo de lo que el ex mandatario está muy consciente.

“Quiere asegurarse de que deja espacio para la próxima generación de líderes”

“Sabe perfectamente que cuando un ex presidente habla, consume mucho oxígeno”, expresó Eric Schultz, uno de los principales asesores de Obama. “Quiere asegurarse de que deja espacio para la próxima generación de líderes”. Por eso, selecciona cuidadosamente sus presentaciones.

Durante su discurso días atrás en Boston, instó a los legisladores a tener “valor” para resistir las presiones de Trump para que se anule la ley de salud aprobada durante su presidencia, recordando que hubo congresistas que perdieron sus bancas tras haber votado a favor de la ley conocida como “Obamacare”.

En una medida inusual para un ex presidente, sobre todo uno que acaba de entregar la presidencia al partido opositor, Obama grabó un video apoyando a Emmanuel Macron, quien ganó y asumió ayer como presidente de Francia. Dio su respaldo a Macron después de que Trump pareciese alinearse con la candidata nacionalista Marine Le Pen al decir que era más fuerte en el terreno del terrorismo y la protección de las fronteras.

Allegados a Obama dicen que todavía está decidiendo cuál será su papel en la política internacional, pero está dispuesto a considerar pedidos de apoyo de candidatos extranjeros. Este mes planea una presentación con la canciller alemana Angela Merkel, que buscará la reelección este año, en un panel sobre la democracia. El viaje de Obama a Alemania coincidirá con la primera visita de Trump a Europa como presidente y seguramente generará grandes contrastes.

Se dice que el ex presidente no quiere enfrascarse en peleas con Trump sobre cada tuit o cada crítica de la sala de prensa de la Casa Blanca. Pero tiene numerosos allegados dispuestos a hablar por él, como cuando tres ex funcionarios de su gobierno declararon hace poco que Obama personalmente ha había dicho a Trump que no nombrase a Flynn como asesor de seguridad nacional.

Flynn, quien está en el centro de la controversia en torno a la relación entre la campaña de Trump y Rusia, fue despedido antes de cumplir un mes en el cargo. La revelación de los colaboradores de Obama parece haber sido una respuesta a los intentos de Trump de atribuir parte de los problemas de Flynn a Obama, al decir que el gobierno previo renovó el acceso de Flynn a información confidencial tras ser despedido en el año 2014.

Hace poco, instó a los legisladores a tener “valor” para resistir las presiones de Trump contra el Obamacare

Obama y Trump no se hablan desde la ceremonia inaugural, aunque un colaborador de Obama expresó que éste conversaría con el presidente si lo llamase. Los dos hablaron con frecuencia durante la transición y Trump se mostró sorprendido por la buena relación entre ambos.

Pero Trump sorprendió a los asesores de Obama en marzo con una serie de tuits en los que acusó a su antecesor de interferir las comunicaciones de la Trump Tower durante la elección, una afirmación explosiva que fue desmentida por el entonces director del FBI James Comey (ahora removido del cargo) y por otros funcionarios de seguridad nacional. “No diría que me comporté demasiado bien con él, tampoco”, admitió Trump en una reciente entrevista con The Washington Times.

No todas fueron rosas en el regreso de Obama a la vida pública. Fue muy criticado por los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, dos de los liberales más prominentes del Partido Demócrata, porque planeaba cobrar 400.000 dólares por hablar en septiembre en una conferencia sobre la salud organizada por Cantor Fitzgerald, una firma de Wall Street.

Se dice que a Obama no le molestaron esas críticas. Poco después, no obstante, él y su esposa Michelle Obama anunciaron que donarían 2 millones de dólares para programas de empleo de verano en Chicago, su ciudad.

(*) Periodista de la agencia AP