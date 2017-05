Colombiano preso por una agresión en La Loma

| Publicado en Edición Impresa

Un colombiano fue detenido ayer acusado del ataque a Claudia Vázquez Haro, la presidenta de Otrans, una organización por los derechos trans y de las travestis.

Según la información policial, la captura se concretó al cabo de un operativo desarrollado en un domicilio de la calle 16 Nº 421.

El imputado, por ahora del delito de “lesiones”, fue identificado por los voceros como Leonardo Danilo Ariza Mendoza (25), quien quedó a disposición de la fiscal Ana Medina.

Se supo que en el interior de la vivienda “se logró secuestrar elementos de interés para la presente investigación, como una mochila de color bordó, una campera de jeans con manchas de sangre; dos teléfonos celulares y el DNI del detenido”, agregaron los informantes.

Como este diario adelantó en su edición anterior, Vázquez Haro contó que el sábado a la noche un hombre entró a su casa de La Loma“con una mochila en la que llevaba un cuchillo, un palo de amasar y botellas de vidrio”.

“Primero pensé que era un robo y le dije llevate todo, pero no me lastimes, pero sin embargo comenzó a golpearme y a decirme que iba me iba a matar”, describió.

Vázquez Haro aseguró que el hombre, al que conocía, también le dio un botellazo en la cabeza.