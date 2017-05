Arribas se defiende y denuncia falso testimonio

Acusó a Leonardo Meirelles, el “arrepentido” brasileño del “Lava Jato”

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunció ayer por “falso testimonio” y “cohecho” a Leonardo Meirelles, el “arrepentido” brasileño del escándalo del “Lava Jato” que aseguró que en 2013 hizo al bancario macrista diez giros bancarios por 850 mil dólares.

La denuncia del jefe de los espías, ex intermediario de futbolistas y amigo del presidente Mauricio Macri, recayó en el juez federal Claudio Bonadio, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.

“Señor juez, he dicho reiteradamente que Meirelles miente y que con su intervención no elegida por mí sólo he recibido una sola transferencia bancaria”, afirmó Arribas en su presentación, dijeron fuentes judiciales.

En tanto, será la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, la que resolverá si reabre la causa contra Arribas ante la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez.

Arribas planteó ahora que se debe investigar si Meirelles incurrió en los delitos de “falso testimonio” y de “cohecho” al asegurar que transfirió 850 mil dólares a cuentas en Suiza que habrían estado a nombre del titular de la AFI.

En enero, se reveló la existencia de cinco transferencias que se le habrían hecho a Arribas en momentos en que se relanzaba el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

El ex funcionario lo negó, aunque después reconoció haber recibido un giro por unos 70 mil dólares por la venta de bienes muebles en Brasil, donde vivía.

La causa se abrió por la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI), cofundadora de la coalición gobernante Cambiemos; el fiscal Federico Delgado impulsó la investigación pidiendo datos, pero un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó la versión de Arribas y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmó su sobreseimiento.

El fiscal apeló, pero su superior Germán Moldes desistió de la apelación ante la Sala I de la Cámara Federal.

El jueves, por videoconferencia y en otra causa, Meirelles aseguró que Arribas recibió 10 trasferencias de dinero que alcanzaron un monto de 850 mil dólares, y que le “sonaba” la empresa IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.