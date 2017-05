Emborrachó a su alumno, mantuvieron relaciones sexuales y ahora va presa

Una profesora que tuvo relaciones sexuales con uno de sus alumnos, después de que ambos consumieran alcohol, fue sentenciada a cumplir una condena de dos años de prisión, además de estar obligada a registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida.

Jessica Storer, de 29 años, y el joven de 18 estuvieron juntos en la casa de ésta, después de que la mujer y su marido Derrick, de 33 años, invitaron al estudiante y a otros jóvenes a "pasar la velada".

Luego de lo ocurrido, la docente fue denunciada. El alumno dijo en una carta leída en el tribunal que desde entonces había pensado en suicidarse varias veces.

"Debería haber podido confiar en ella. Ahora estoy tratando de arreglar mi vida", agregó durante el juicio.

Storer explicó que el adolescente ya tenía 18 años al momento de mantener relaciones sexuales, y que "fue solo una vez".

"Acepto plena responsabilidad por beber y por no decir no, pero siento que fue consensuado, no fue forzado", aseguró.