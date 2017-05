Aguer, sobre el "2x1" en lesa humanidad: "Es un fallo bien fundado"

El titular del Arzobispado de La Plata defendió la decisión de la Corte Suprema de habilitar el beneficio a represores

El arzobispo platense Héctor Aguer defendió el polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del "2x1" para el cómputo de penas por crímenes de lesa humanidad al señalar que la medida "se ajusta a Derecho" y "está bien fundada", al tiempo que criticó las voces que se levantaron en contra de esta decisión, entre estas las del gobierno nacional, organizaciones de Derechos Humanos y desde la propia Iglesia.

El titular del arzobispado de La Plata sostuvo en declaraciones a la prensa que "el fallo de la Corte se ajusta plenamente a Derecho, y que está en juego el principio constitucional de la aplicación de la ley penal más benigna, que no admite excepciones".

"Eximios juristas del país se han pronunciado reconociendo lo bien fundado del fallo", añadió el religioso.

En esa línea, monseñor Aguer objetó las críticas que la decisión del máximo tribunal despertó en distintos sectores como así también rechazó la ley votada en el Congreso apuntada a restringir de este beneficio a los represores.

"La ley votada en el Congreso es una reacción espasmódica y, en mi opinión, podría considerarse inválida. Peor aún han sido las intromisiones del Ejecutivo, y sobre todo la desdichada declaración del Jefe de Gabinete. Están pensando en las elecciones, no en la República. El deterioro institucional del país, al parecer, se agrava indefinidamente; vivimos en una casi-república", dijo al respecto.

En cuanto al plano eclesial, al ser consultado por obispos que se han pronunciado en contra del “2x1”, y monseñor Víctor Fernández, rector de la UCA, quien declaró que el Papa Francisco ha dicho que "no se puede aplicar la ley más benigna en todos los casos", dijo que "la cuestión no es estar a favor o en contra del '2x1', problema cuya estricta argumentación me supera y sobre el cual corresponde escuchar a los expertos. Es preciso remitirse a la Constitución Nacional (art. 18) y a las Convenciones Internacionales que nos comprometen. Están implicadas asimismo cuestiones éticas y políticas sobre las que es preciso reflexionar y dialogar serenamente".

Aguer declaró que "es natural que todos los obispos no pensamos igual en cuestiones temporales opinables; ello no obsta para que reine entre nosotros una verdadera fraternidad. Por otra parte, no sabía que monseñor. Fernández es el vocero del Santo Padre".