Arba implementará un sistema de control biométrico de asistencia

Desde el organismo, indican que se incorporará el presentismo como variable para liquidar el premio por productividad

El director de ARBA, Gastón Fossati, resolvió implementar un sistema de control biométrico de asistencia e incorporar el nivel de presentismo como variable para liquidar el premio por productividad que se abona al personal del organismo cuando se logran ciertos objetivos de gestión, como alcanzar la meta de recaudación presupuestada y cumplir con los proyectos estratégicos.



Fossati explicó que "estas medidas apuntan a premiar la productividad y reconocer el compromiso de los agentes que más trabajan", y destacó que "promover la eficiencia de nuestros recursos humanos es fundamental para mejorar los servicios que brindamos a los contribuyentes".



A través del sistema biométrico, que estará ubicado en el acceso al edificio central de ARBA en la ciudad de La Plata, explican que se avanzará en el control de la seguridad, asistencia y cumplimiento del régimen horario del personal mediante procedimientos tecnológicos que utilizan las huellas dactilares de cada agente.



En tanto que, a partir de ese sistema, el nivel de presentismo comenzará a considerarse como factor de corrección a la hora de calcular el plus por productividad que perciben los agentes del organismo.



De esa forma, cuando en ARBA se cumplan las metas y proyectos estratégicos que fueron planificados, el premio correspondiente a cada empleado se liquidará acorde a su desempeño individual, descontando proporcionalmente las inasistencias o días no trabajados.



Gastón Fossati aseguró que "se trata de una medida equitativa y transparente que no implica ajuste ni ahorro presupuestario de ningún tipo, ya que el monto proporcional que dejarán de cobrar quienes registren ausencias se redistribuirá de forma automática entre el personal que más trabajó, de manera de reconocer su esfuerzo y productividad con un premio mayor".