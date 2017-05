Varios en carpeta y la idea es analizar a fondo antes de decidir

En calle 4 no quieren apresurarse y se tomarán su tiempo. El perfil buscado: un DT moderno y al que le guste tomar la iniciativa

| Publicado en Edición Impresa

En Gimnasia saben que la decisión sobre la contratación de su próximo entrenador es una cuestión de estado. El club está en una etapa crucial en lo institucional y la idea del gobierno albiazul es no permitirse una equivocación en el plano futbolístico, la base de sustento de toda la entidad. Por eso, las distintas fuentes consultadas por este diario coincidieron en lo mismo: en calle 4 se tomarán el tiempo que sea necesario para analizar todo los perfiles que gustan a fondo y, recién después de ese proceso, tomarán la determinación.

Con este panorama general, ya hay algunas precisiones en una danza de nombres que se va achicando y que permite que el tratamiento del tema sea más prolijo. Después de una interminable lista, en la víspera se supo que ya hay varios que no corren: Mauro Camoranesi y Gabriel Milito son dos que no están en carrera. Lo mismo correría para Ricardo Zielinski, cuyas cualidades gustan por un lado (la promoción de juveniles) aunque generan reparo por otro (los planteos defensivos): “se estaría cayendo en un perfil similar al de Alfaro”, dejó deslizar una fuente por la bajo, aunque sin llegar a descartar al ex DT de Belgrano y Racing.

Conocidos los nombres de los que no corren, algunos de los que siguen en carrera son Andrés Yllana, Esteban González y Roberto Sosa. Veamos en detalle:

ESTAN EN CARRERA

Andrés Yllana: es un nombre que gusta. Perfil serio, moderno, comprometido con el club por su pasado y con ideas innovadoras. ¿La contra? Antes de irse de las divisiones juveniles tuvo una pelea con Marcelo Ramos, actual coodinador, con quien tendría que tener un mano a mano para aclarar los tantos y firmar la paz en caso de volver.

Esteban González: otro que está en carrera. Teté, si bien no nació en el club, en su paso por la entidad quedó marcado. No le fue bien en su primera experiencia, pero confían en su potencial y en su formación sólida a todo nivel.

Roberto Sosa: es otro nombre que están analizando. Le juega a favor su tremenda identificación con el club y su sólida formación táctica en Italia, uno de los países donde el curso de DT es sumamente exigente. ¿En contra? Aún no tiene experiencia con un plantel profesional.

Guillermo Sanguinetti: tras un inicio errático como DT en el Lobo, le fue bien en Colombia, Perú y ahora su equipo es líder en Ecuador. Está en un borrador, pero por ahora no sería prioridad.