Por el objetivo de jugar la Copa 2018

De los nueve aspirantes para cinco lugares es el que tiene, en teoría, el fixture más accesible

| Publicado en Edición Impresa

Estudiantes se reencontró, luego de su triunfo del sábado sobre Gimnasia en el clásico, con el camino rumbo a la Copa Libertadores 2018, ese objetivo muy codiciado para los principales equipos del país. La jugarán el campeón y los siguientes cuatro equipos.

Hoy por hoy está en el sexto lugar, apenas un punto por debajo del cuarto y quinto. Con los mismos puntos tiene a un rival y debajo tiene a los dos de Avellaneda que aspiran por lo mismo.

Es tan corta la brecha entre el primero y el noveno que el Pincha está a sólo cinco unidades del puntero. No es una locura imaginarlo como uno de los candidatos, más allá de que el verdadero propósito es llegar a la Libertadores del próximo año.

¿Cómo es el camino de Estudiantes en las próximas seis fechas del torneo? A priori, tiene una ruta más sencilla que los demás aspirantes. Sí, claro, los partidos hay que jugarlos y a veces los partidos más sencillos son los más complicados.

Puede dar fe de esto el propio equipo de Nelson Vivas, que perdió sólo con Banfield y al resto de los candidatos les ganó o empató. Por eso hoy se lamenta por los puntos perdidos contra San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, Huracán y Vélez.

De los seis partidos tres serán como local y los otros tres de visitante. No está definido qué estadio utilizará, ya que el Unico está cerrado hasta nuevo aviso. Los equipos a los que recibirá serán Unión (tiene nuevo técnico), Belgrano (ídem) y Quilmes (está muy comprometido con el descenso). Las salidas serán contra Olimpo (pelea por no descender), Lanús (gran equipo que no tiene objetivos concretos) y Godoy Cruz (de gran campaña).

No hay un cálculo certero, pero con 13/14 puntos de los 18 en juego estaría muy cerca de asegurarse ese lugar.

A favor le tiene que los demás equipos jugarán entre sí. Banfield tiene a San Lorenzo y Racing, además de un viaje a Tucumán y un partido como local ante el ascendente Central.

A Colón lo esperan River, Racing y San Lorenzo. También visita a Central y vendrá al Bosque para jugar contra Gimnasia.

El Cuervo, al que muchos señalan como el principal competidor de Boca, tendrá partidos muy complicados: Racing, River, Colón y Banfield. Y cierra en Córdoba ante Talleres.

Tampoco es sencillo el camino de Newell’s, que a pesar de no tener grandes cucos por delante deberá lidiar contra su estado anímico. Por ejemplo, el domingo próximo visita a Boca.

Por debajo de la lista aparecen los dos equipos de Avellaneda, que además de buscar el boleto de la Libertadores tendrán que definir, como visitantes, su clasificación a 16vos de la Copa Sudamericana. A Racing, golpeado por haber perdido el clásico, lo espera un fixture áspero: River, San Lorenzo, Central Colón y Banfield.

Independiente, por su parte, se cruzará con Boca y seis rivales no tan encumbrados (tiene un partido pendiente).

El menú está arriba de la mesa. Los comensales lo tienen en sus manos. A la orden, los primeros cinco se clasificarán.