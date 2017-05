Unión-Atenas, todo un clásico

| Publicado en Edición Impresa

Unión Vecinal y Atenas volverán a estar frente a frente. Esta nueva edición del clásico platense de básquet se encuadra en el marco de la décima fecha del torneo de la Zona A1. Dicho encuentro, que tendrá como escenario el gimnasio “Miguel García” (9 y 70), se pondrá en marcha a las 21:15 y será transmitido por FM La Redonda.

Cabe destacar que Atenas llega al compromiso de esta noche manteniendo la condición de invicto en el presente certamen (ganó los nueve partidos) y marcha como único puntero.

Por su parte, Unión Vecinal después de haber quedado eliminado del Torneo Federal se fue reacomodando en la tabla de posiciones por lo que se ubica en el cuarto puesto con un récord de cuatro victorias y cinco derrotas.

A todo esto, hoy también se enfrentarán Gimnasia vs Universitario, en el Polideportivo de calle 4; mientras que el compromiso entre Reconquista y la UNLP se postergó, debido a que la “Universidad” tiene jugadores afectados a la Preselección Universitaria que disputará un torneo en Taipie. En tanto, Platense recibirá mañana a Sud América.

En lo que respecta al torneo de la Zona A2 hoy se disputarán tres partidos: Atlético Chascomús vs Estudiantes, Meridiano V vs Círculo Policial y Banco Provincia vs Astillero. Por su parte, el viernes se medirán Tolosanos vs Villa San Carlos.