Conmoción en México por el asesinato de un periodista

Había sido premiado por sus investigaciones sobre el narcotráfico. Lo balearon mientras caminaba por la calle

Un reconocido periodista mexicano fue asesinado este lunes en el estado de Sinaloa, horas antes de que muriera el trabajador de un semanario de Jalisco y su madre, subdirectora de ese mismo medio, resultara herida en el ataque. La muerte de Jonathan Rodríguez, trabajador del semanario El Costeño de Autlán, se produjo en un ataque de individuos armados en el que resultó herida de gravedad Sonia Córdova.

Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario nacional La Jornada, premiado en múltiples ocasiones por su trabajo valiente sobre el narcotráfico, fue interceptado y atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por la calle en Culiacán, capital de Sinaloa.

Su cuerpo quedó tendido boca abajo, muy cerca de la sede del semanario que fundó hace varios años y donde en febrero publicó una entrevista con un emisario de Dámaso López Núñez, presunto sucesor de Joaquín "el Chapo" Guzmán al frente del Cártel de Sinaloa, detenido hace poco en Ciudad de México.

Valdez se definió como un buscador de historias en "medio de las ruinas" y defensor de los periodistas "que se la están partiendo" en un país donde "el delincuente manda" y "el aire que respiramos no nos pertenece". Había hablado de la complicidad de los políticos con el narcotráfico, aseguró que en México no hay libertad de prensa porque el crimen organizado y los gobiernos corruptos imponen el silencio a punta de bala o dinero y denunció que "el periodismo valiente, digno, responsable, honesto, no tiene sociedad alrededor".

El periodista "está solo y eso habla también de nuestra fragilidad porque significa que si van contra nosotros (...) no va a pasar nada. No hay ese sentimiento de solidaridad, de cobijarnos juntos a la hora de que un periodista es asesinado, agredido, amenazado", lamentó.

El fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, dijo que la labor periodística de Valdez será una línea de investigación de este caso y anunció que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Prensa, del Gobierno federal, participará en las pesquisas.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, condenó a través de Twitter este "indignante crimen" y reiteró su "compromiso con la libertad de expresión y prensa" en México, un país en el que al menos 11 periodistas fueron asesinados en 2016, convirtiéndose en el más violento para la prensa.